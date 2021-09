El PPC assegura que Illa s'ha convertit en el "soci a l'ombra" d'Aragonès

@EP





El president del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dijous que el president del grup parlamentari socialista-units, Salvador Illa, s'ha convertit en el "soci a l'ombra" del president de la Generalitat, Pere Aragonès. En roda de premsa telemàtica, Fernández ha criticat el suport "implícit i explícit" del PSC i el PSOE al Govern de la "decadència" d'ERC i Junts.





El popular ha sentenciat que els socialistes s'ofereixen per aprovar uns nous pressupostos catalans al mateix moment que es presenten com a govern alternatiu i comparteixen la taula de diàleg per poder seguir Pedro Sánchez a la Moncloa. Fernández ha defensat que Aragonès exhibeix "millors formes" que l'expresident Quim Torra però que comparteix les mateixes "carències".





Després de reunir el comitè de direcció del PPC, Fernández ha valorat els 100 primer dies de Govern de Pere Aragonès. Ha lamentat que "continuï" el llegat de Torra i que sigui "incapaç" d'iniciar converses "serioses" per impulsar uns nous pressupostos. També ha retret que continuïn les batalles internes entre els socis de Govern i que hagin de fer un "esplai de convivència" per mirar de superar-les. També ha criticat que Aragonès plantegi "quimeres impossibles" i posi data la referèndum el 2030. "La qüestió és tenir entretingut el personal i no abordar els problemes reals", ha destacat.





Per tot plegat, Fernández ha assegurat que Catalunya necessita una "alternativa" i ha indicat que el PPC la presentarà de manera "completa" durant el debat de política general del Parlament de finals de setembre. Sota el títol "Si a la llibertat, no a la decadència", Fernández ha presentat un decàleg amb sis punts de l'estratègia que creu que cal seguir al país.





El popular ha apostat per reduir impostos, burocràcia i organismes públics "ineficaços", defensar el dret a la propietat privada davant l'ocupació il·legal, la llibertat de les famílies per escollir el model educatiu dels fills, la "tolerància zero" davant l' incivisme i la delinqüència i el reforç del sistema sanitari català. Una vegada més, el PPC ha apostat també per impulsar la neutralitat de les institucions públiques i als mitjans de comunicació públics.