Detingut per intentar matar a un home després de disparar-lo, a Lleida

@EP

Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut aquest dijous al migdia a la capital del Segrià un veí de la mateixa localitat de 46 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi. La detenció és el resultat d'una investigació iniciada la matinada d'ahir després de tenir coneixement que havien disparat a un ciutadà al carrer de la Mariola, també a la capital lleidatana.





Diverses patrulles es van dirigir al lloc i, després de comprovar que no hi havia cap persona ferida, es va iniciar una investigació per trobar l'autor dels trets. Finalment s'ha localitzat i detingut el presumpte autor avui al carrer Mart. L'home, que té antecedents, passarà properament a disposició judicial.