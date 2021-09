La Gleva (Medalla d'honor de l'Ajuntament de Barcelona) presenta la seva nova temporada teatral

Va poder sorgir una amistat entre cert fan barceloní dels Beatles i George Harrison arran de la trobada accidental de tots dos al Cafè de l'Òpera de la Rambla després del concert que van donar a la ciutat comtal fa més de mig segle? Tal és la curiosa hipòtesi que formula Paco Ortega a "Jo hi vaig ser (La meva vida amb George Harrison)", un muntatge teatral en què, sota la direcció de Rafael Camps, exerceix alhora com a intèrpret i amb el qual s'inicia la nova temporada de la Gleva. És aquest un petit espai escènic situat al carrer del mateix nom, al barri de Sant Gervasi, que per cert acaba de ser guardonat amb la Medalla d'honor de l'Ajuntament de Barcelona en reconeixement a la seva tasca de manteniment de l'activitat cultural durant la pandèmia.





La Gleva ha presentat els catorze espectacles que conformaran la seva programació i en els quals cal trobar temàtiques i estils diversos. A destacar entre tots els autors el que potser sigui el més conegut: Jordi Coca. Estarà present amb "Shakespeare i Beckett. Maleïts bessons ... ", una obra en la qual el conegut dramaturg, que exercirà així mateix com a director, jugarà amb la intertextualitat entre els textos de tots dos creadors i ho farà en un espai buit sense més elements que la paraula, la música i la llum.





També es preveuen textos d'altres autors com Sergi Ducet que estrenarà "Fartlek", una obra en la qual analitzarà les propietats de l'absurd en ple segle XXI amb una mirada irònica i humorística; Sebastià Portell amb "Transbord", en la qual tractarà de trencar el tabú de la transsexualitat i la hipocresia que l'envolta; Mala Companyia i Ramon Simó amb "És pronuncia camí", on plantejaran la trobada accidental de tres actors joves, obligats a conviure durant el confinament; Martí Figueres amb "Crits contra el silenci", un conjunt de cinc monòlegs d'altres tants personatges femenins representatius de diferents moments històrics; Daniel Tolleson amb "Ningú diu que estigui boja", primer espectacle de "Fabula rasa" sobre el que pot ocórrer en una relació de parella; Daniel Freixas que parlarà a "Chipko" de la desconnexió de la natura i la capacitat de la cultura occidental de destruir la bellesa; Carme Cane amb "Normals" alertarà el perill de normalitzar certes opinions properes al feixisme, el racisme i la intolerància; Lluna Gay mostrarà la seva ànima als espectadors interpelándolos directament a "Alavida"; Bruna Artigal jugarà a "Perfectia" amb tres personatges que poden viure en un món perfecte gràcies a un videojoc; Mar Esteve treballarà en residència amb una obra titulada "Mar i Guillem; i Queralt Riera recopilarà materials idees, anècdotes, pors temors i alguna alegria a "L'amor (ni és per a mi, va dir Medea)".





Pel que fa a la programació familiar s'iniciarà amb la presència de Ricard Cornelius i Cristi Garbo i el seu espectacle Black and blue ", un muntatge en residència en què dos clowns jugaran a convertir-se en músics.