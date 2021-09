Així és el primer hotel de 5 estrelles que obre a Barcelona aquest any

Exterior de l'hotel / @ InterContinental Barcelona





El primer hotel de cinc estrelles que obrirà aquest any a Barcelona ja està gairebé a punt per començar a rebre als seus clients. Així s'ha anunciat en diferents mitjans que l'hotel de luxe de la cadena InterContinental, del grup IHG Hotels & Resorts, començarà la seva activitat a finals del mes de setembre, encara que no han concretat la data exacta.





La inversió ha suposat un total de 14 milions d'euros, ja que ha reconvertit l'antic Crowne Plaza Barcelona en un "súper hotel" que comptarà amb 273 habitacions, una suite presidencial de 180 metres quadrats, i 17 junior suites incloses. L'edifici també disposa de gimnàs, spa i una terrassa amb piscina amb vistes a tota la ciutat comtal.









Suite Presidencial / @ InterContinental Barcelona





Igualment a l'hotel es poden fer reunions i esdeveniments, ja que disposa de diferents sales, tant interiors com exteriors amb "unes instal·lacions d'última generació", segons detallen en la pàgina web.





Quant a la gastronomia, ofereix un ventall d'opcions per gaudir del menjar en un entorn literalment "de luxe". L'hotel consta de tres restaurants, un d'ells assessorat per un Xef Estrella Michelin, 1 Cocktail Bar, el Rooftoop 173, i la Terrassa Montjuïc, dissenyada per a la celebració d'esdeveniments.





L'InterContinental Barcelona se situa a l'Avinguda Rius i Taulet 1-3, a Barcelona, a la banda de l'Avinguda Maria Cristina i el MNAC. Segons ha consultat aquest diari, els preus oscil·len entre els 200 i 300 euros la nit a les habitacions "clàssiques i premium".





A continuació et deixem algunes fotos perquè, si no et pots donar un capritx, almenys puguis veure aquest lloc només apte per a "business people".





Habitació clàssica / @ InterContinental Barcelona





Terrassa amb piscina / @ InterContinental Barcelona





Saló per a banquets / @ InterContinental Barcelona





Spa / @ InterContinental Barcelona