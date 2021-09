Aragonès fitxa David Fernàndez per l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació

@M. MINOCRI

David Fernàndez formarà part del grup promotor de l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació. Tal com ha avançat l''Ara' , el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fitxat l'exdiputat de la CUP per a aquesta plataforma. Des de l'executiu apunten que Fernández formarà part del grup, que serà "coral", de manera que el lideratge serà "compartit" i "col·lectiu".





Aragonès ha intensificat els contactes perquè el grup promotor, on Fernández en formarà part junt amb altres persones, es pugui reunir abans de la propera trobada de la taula de diàleg amb la Moncloa, prevista per a finals de la setmana del 13 de setembre.