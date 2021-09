VÍDEO. Un patinet elèctric és "gairebé" atropellat per un autobús a Barcelona

@SocialDrive





Aquesta setmana s'ha fet viral a les xarxes un vídeo que mostra el perill d'anar despistat i en patinet per la ciutat de Barcelona. Al vídeo, penjat per SocialDrive al seu compte de Twitter, es veu com un patinet elèctric que va circulant pel carril bici de Passeig de Gràcia es salta un semàfor en vermell, just en el moment en què se li creua un autobús per el carril lateral de Gran Via.





Els reflexos del jove aconsegueixen que els dos mitjans de transport no acabin xocant, el que hauria acabat molt malament per al conductor del patinet. Cal recordar que a partir del 2 de gener d'aquest any ha entrat en vigor un nou decret de la DGT en què es registren les noves normatives per a la regulació dels patinets elèctrics, les que prohibeixen que aquest tipus de Vehicle de Mobilitat Personal ( VMP) circuli per la vorera i zones de vianants.









Algunes de les mesures que es recullen en el decret són:





- La velocitat màxima permesa serà de 25 km / h. No complir aquesta norma tindrà una sanció de 500 euros i la immobilització de vehicle.





- No es podrà circular amb patinets elèctrics per les voreres i les zones de vianants. Tampoc es podrà circular per vies interurbanes, travessies i autopistes i autovies que comuniquen poblacions. De la mateixa manera queda prohibida la circulació per túnels urbans. Així doncs, s i haurà de circular pels carrils bici, per norma genera l.





- Segueix estant prohibit circular amb patinet quan s'ha begut alcohol, o amb auriculars posats.





- Segueix estant prohibit transportar més d'1 persona al patinet. Són vehicles uni-plaça.





Seguint les regulacions de Madrid i Barcelona, l'edat mínima per a l'ús d'un VMP és de 15 anys a Madrid i 16 a Barcelona.