Espanya perd davant Suècia i posa en perill la seva classificació per al Mundial

@EP







La selecció espanyola de futbol va perdre aquest dijous per 2-1 davant Suècia i va posar en perill la seva classificació per al Mundial. Feia 28 anys que els homes de la Roja no perdien una trobada a la fase de classificació, però en aquesta ocasió, la seva falta de creativitat en la part ofensiva i els seus problemes en defensa els van deixar a la corda fluixa.





Com va dir Luís Enrique a la roda de premsa porterior al partit, ara "és difícil ser optimista", perquè a més d'aquesta derrota havien sumat prèviament un empat i ara no depenen "d'ells mateixos".





El partit davant els suecs va començar animat. Carlos Soler va avançar al combinat espanyol en el marcador tan sols quatre minuts després que l'àrbitre indiqués l'inici del partit. Però tan sols un minut més tard, Sergio Busquets va perdre una pilota que va trobar Isak per fer pujar l'empat al tauler.





Eric García i Laporte ho van passar malament amb el davanter de la Reial Societat, que feia tremolar la porteria d'Unai Simón cada vegada que s'acostava a ella. I no era l'únic, ja Kulusevski era el seu aliat en atac.





Espanya, per la seva banda, era la propietària de la pilota però no ho era del partit i no era capaç de culminar les ocasions. Ni Azpilicueta i Ferran Torres ni tampoc Gerard Moreno, que va jugar per la banda. Però si ho va fer Claesson per part de Suècia en el minut 56 de partit.





Després, va treure als seus dos davanters i es va limitar a defensar; Espanya va perdre i amb això va deixar escapar també la primera posició en el seu grup. I només els primers de grup es classifiquen directament, ja que els segons han de disputar una repesca en què només es disputen tres passis per al Mundial. Si fos tercera classificada, Espanya podria optar també a la repesca si Itàlia, Bèlgica i França quedessin en millor posició.





Fitxa tècnica:





2 - Suècia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Helander, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal (Cajuste, m.69), Forsberg (Svanberg, m.94); Isak (Thelin, m.85) i Kulusevski (Quaison, m.85).





1 - Espanya: Unai Simó; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets (Rodri, m.85), Koke (Marc Llorente, m.75), Carlos Soler (Brais, m.85); Gerard Moreno (Adama Traoré, m.64), Ferran Torres i Morata (Sarabia, m.75).





Gols: 0-1, m.5: Carlos Soler. 1-1, m.6: Isak. 2-1, m.57: Claesson.





Àrbitre: Anthony Taylor (ING). Va amonestar Kulusevski (34) i Krafth (51), per Suècia; ia Jordi Alba (35) i Laporte (40), d'Espanya.









Incidències: partit de la quarta jornada de la fase de classificació europea de Qatar 2022 disputat a l'estadi Friends Arena davant 16.000 espectadors.