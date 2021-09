Les estratagemes financeres de PSG i City des que van caure en mans de xeics àrabs

@EP





El PSG ha rebutjat aquest mercat d'estiu una oferta de 200 milions d'euros que el Reial Madrid havia fet per Kylian Mbappé. No sembla molt lògic, ja que al gener el jugador quedarà lliure i podrà anar-se'n gratis a l'equip que triï. Però no és l'única cosa que sorprèn. Des de la temporada 2011/12, el club parisenc suma un saldo negatiu de 939 milions d'euros en fitxatges i traspassos. És a dir, gasta molt però guanya poc.





Passa el mateix si mirem les finances del Manchester City: la diferència entre el que s'ha obtingut i el gastat en els mercats de fitxatges és de -922.000.000. El que tenen en comú els dos clubs? Els seus amos són xeics àrabs. Uns mandataris que estan desequilibrant el mercat de fitxatges i que estan provocant una situació complexa en el futbol de màxim nivell.





En el cas del PSG, l'entitat pertany a un vehicle inversor de l'Autoritat d'Inversió de Qatar. El Manchester City és, gairebé íntegrament, d'una organització semblant que en aquesta ocasió pertany al govern d'Abu Dhabi. I en els dos casos, els ingressos dels clubs no arriben pels traspassos de jugadors si no que ho fan dels governs de l'Orient Mitjà.





Unes estratagemes financeres que han portat a la UEFA a investigar-los en diverses ocasions, encara que fins al moment no ha pres mesures dràstiques que acabin amb els negocis dels xeics.