Molt pes a la motxilla dels nens pot provocar que tinguin una talla més baixa de lo normal

Les motxilles escolars no han de superar el 15 per cent del pes total de qui la porti, han de tenir nanses amples i és aconsellable que tinguin un cinturó per poder cordar a la cintura, segons ha assenyalat la metge rehabilitadora, membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF), Helena Bascuñana.





Així mateix, l'experta ha destacat la importància de jugar al carrer a enxampar, per exemple, o realitzar activitat física com jugar a futbol, bàsquet o en activitats extraescolars esportives en lloc d'estar assegut davant d'una pantalla.





"Els nens solen portar motxilles amb molt més pes del què haurien i amb freqüència apareix el mal d'esquena. Les motxilles escolars dels nens i adolescents no han de superar el 15% del pes total de qui la porti, han de ser encoixinades en la esquena, tenir nanses amples i és aconsellable que tinguin un cinturó per poder cordar a la cintura", ha detallat.





I és que, prossegueix, a llarg termini portar molt pes a la motxilla pot provocar que el nen o adolescent tingui una talla més baixa de la que hauria. "Els espanyols hem millorat de talla perquè ha millorat l'alimentació, però també perquè ha desaparegut el treball infantil. El treball infantil influïa en què els nens portaven una gran càrrega de pes amb conseqüències en la seva talla, i ara aquesta situació pot tornar a produir-se amb el pes de les motxilles, que en alguns casos és molt elevat", ha emfatitzat.





En aquest context, l'experta de la SERMEF ha posat èmfasi que "no cal posar-se la motxilla en mode bandolera i cal posar-se sempre les dues tires" i ha destacat que és "fonamental" pensar el contingut a introduir en la motxilla perquè no cal portar-ho tot, sinó només el que cal. "És molt important que els nens tinguin l'hàbit de planejar el que es necessita dur a l'endemà per intentar que portin el menor pes possible", ha agregat.





Segons la seva opinió, l'ideal seria que portin llibres electrònics. "Ara és una pràctica molt estesa i amb l'ordinador porten gairebé tot el que necessiten. Si no hi ha opció, és millor que els llibres tinguin les tapes toves perquè pesin menys", ha aconsellat la portaveu de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina física.





Finalment, sobre les motxilles, l'experta ha avisat que les que porten rodes són "còmodes" per anar a l'escola, però són incòmodes per moure dins del propi centre escolar perquè hi ha escales i els nens acaben aixecant la motxilla en una situació de "més dificultat", pujant-les amb una sola mà i provocant que la distribució del pes sigui pitjor, amb risc de generar dolor a l'esquena.





EXERCICI FÍSIC





Pel que fa a l'exercici físic, Bascuñana ha recomanat jugar al carrer a enxampar, per exemple, o realitzar activitat física com jugar a futbol, bàsquet o exercici en activitats extraescolars esportives en comptes d'estar assegut davant d'una pantalla perquè s'ha demostrat que la musculatura no només fa la seva funció de sosteniment i té una funció endocrina i metabòlica.





"El múscul és fonamental per a l'exercici, però també per ser més llestos. El múscul allibera unes hormones que es diuen les 'miokinas' que tenen uns receptors cerebrals que ajuden a millorar la memòria. Per això la recepta per fer un bon examen és dormir bé i fer exercici diàriament. L'exercici, a més, augmenta l'escorça cerebral i el rendiment acadèmic a l'incrementar els lòbuls cerebrals frontals i temporals ", ha sostingut la portaveu de la SERMEF.





Finalment, l'experta de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física ha reiterat que no cal estar tot el dia amb les pantalles. "No és saludable. Molts nens i nenes s'estan fent sedentaris i grossos. Abans aquesta situació era anecdòtica. Amb una hora de pantalla al dia és suficient perquè és perjudicial fins per a la vista", ha tancat.