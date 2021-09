Aquestes són les condicions que Laporta li posa a Koeman per renovar

@EP





El FC Barcelona negocia amb Koeman la seva renovació per una temporada més com a entrenador del FC Barcelona. Sembla ser, però, que per a això li ha posat unes quantes condicions.





Segons expliquen els mitjans esportius, Laporta li demana a l'holandès que el Barça jugui bé i no cometi errors com a la fi del curs anterior. D'altra banda, una altra condició perquè es produeixi la renovació és que l'equip guanyi alguns títols.





Finalment, el president del FC Barcelona li exigiria al tècnic que jugui amb un 4-3-3 i que compti més amb dos jugadors: Riqui Puig i Umtiti.