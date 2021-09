Torna ABBA amb un nou àlbum i un concert després de 39 anys

ABBA - Viquipèdia





Ja és oficial! Després de molts rumors, ABBA ha confirmat que torna amb un nou disc i un àlbum. El grup format per Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76) i Benny Andersson (74) tornaran als escenaris 39 anys després d'haver llançat el seu últim senzill: Under Attack.





Segons ha anunciat la banda, el seu nou treball arribarà al públic el próxim 5 de novembre. Es tracta de Voyage, un àlbum amb deu cançons noves gravades entre 2018 i 2021.





Imatge promocional del nou àlbum





En una transmissió en viu, els membres masculins d'ABBA van explicar que la idea de tornar va ser seva. Primer seves companyes no estaven massa convençudes, però a l'escoltar algunes cançons van decidir sumar-s'hi. "Quan vam tornar a l'estudi, no sabia d'esperar. Però gravar amb ells crea un ambient molt amigable i segur i abans que pogués tan sols pensar-ho, ja estava gaudint. No puc creure que el moment de compartir-hagi arribat", ha explicat Agnetha en un comunicat.





ABBA és un dels grups més reeixits de la història de la música, amb vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món.