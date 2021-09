Els pacients ingressats a l’Hospital de Viladecans tornen a rebre visites

Hospital de Viladecans/ @EP





Després de la millora de les dades epidemiològiques en l'evolució de la pandèmia de la COVID-19, l'Hospital de Viladecans va tornar a obrir les portes a les visites a les persones ingressades al centre. A partir del passat dia 23 d'agost, els pacients hospitalitzats poden rebre la visita d'una persona durant una hora al dia, fora de l'horari en què es realitzen tasques assistencials. Només es permet un acompanyant (recomanable que estigui vacunat), sempre la mateixa persona, que ha d'anar acreditada amb un full d'autorització.





Per evitar que hi hagi més d'un acompanyant per habitació i garantir la seguretat dels pacients i acompanyants, s'estableixen franges de visites, que es comuniquen als familiars.





A les àrees amb pacients Covid, amb l'objectiu de proporcionar la informació necessària als familiars sobre l'estat dels pacients, es manté el sistema d'informació telefònica que es va establir a l'inici de la crisi sanitària, així com es potencia la comunicació de les persones ingressades amb els seus familiars a través de dispositius mòbils (trucades i videotrucades programades amb el suport dels professionals, si escau).





Aquesta mesura no aplica a Consultes Externes i Urgències. En aquestes àrees per tal de garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals i donades les condicions infraestructurals del nostre hospital (poc espai), l'Hospital de Viladecans restringeix l'entrada d'acompanyament.





Els pacients que acudeixin a una visita a la consulta externa i/o a una prova diagnòstica, a més de mantenir les mesures de seguretat, hauran de venir sols. Si no és possible, poden assistir a la cita amb un sol acompanyant, sent molt puntuals per tal d'evitar les aglomeracions a les sales d'espera.





El Servei d'Urgències manté la restricció d'entrada als acompanyants a l'àrea i es continua prestant el servei d'informació telefònica.





Les úniques excepcions seran els casos de pacients titulars de la targeta sanitària Cuida'm, i els pacients en situació d'últims dies.





Aquestes mesures restaran vigents fins que la situació ho exigeixi i es flexibilitzaran en funció de l'evolució de la pandèmia.





Mitjançant una nota als mitjans la Direcció de l'Hospital de Viladecans "agraeix la comprensió dels seus usuaris i fa una crida a la col·laboració ciutadana per ajudar a evitar el risc de transmissió i frenar l'expansió del coronavirus".