McDonald 's ha començat a contractar adolescents de 14 i 15 anys per l'escassetat de personal

Un McDonald 's en Medford, Oregon, està tan desesperat per trobar treballadors que ha pegat una enorme pancarta davant del restaurant demanant als joves de 14 i 15 anys que sol·licitin treball, segons recull News York Post.





"Sempre hi ha problemes de personal, però això és inaudit", explica a Insider Heather Coleman, l'operadora de restaurant. Gràcies al cartell han rebut 25 noves sol·licituds en dues setmanes, explica Coleman al mitjà, i ha afegit que anteriorment va augmentar el salari mínim de la botiga 15 dòlars per hora, però això no va atreure a molts sol·licitants.





Qualsevol persona de 14 anys o més pot treballar legalment a Oregon, però els de 14 i 15 anys no poden treballar durant l'horari escolar i estan limitats a tres hores en qualsevol dia escolar, segons l'Oficina de Treball i Indústries de l'estat. Tampoc poden treballar més de vuit hores en dies no escolars.





La família de Coleman ha operat franquícies de McDonald 's durant 40 anys i mai havia tingut els problemes per trobar nous treballadors. Però ara es troba enmig de l'escassetat de mà d'obra a tot el país, que s'ha prolongat més del compte tot i que els empresaris estan pujant els salaris.





