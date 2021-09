Manifestació a EUA en contra de l'avortament @unsplash





La nova Llei de l'Avortament de Texas, Estats Units, que prohibeix la majoria dels avortaments després d'aproximadament sis setmanes d'embaràs, entrarà en vigència el dimecres, tot i la decisió de la Cort Suprema de 1973 que va establir un dret constitucional al procediment . Texas es converteix en l'estat més restrictiu de la nació en termes d'accés als serveis d'avortament.





Aquesta fugida cap enrere amb els drets de les dones pot comportar situacions com la denunciada aquest divendres a New York Times: entre els supòsits per avortar passades les 6 setmanes només hi ha el de "emergències mèdiques", de manera que una dona violada no podria avortar o, si ho fes, correria el dret de poder ser denunciada fins i tot per la seva violador.





Segons la llei aprovada a Texas, no es pot avortar després de detectar-se el primer batec fetal, cosa que moltíssimes organitzacions de drets humans han criticat perquè la majoria de dones, a les 6 setmanes, no són ni conscients que estan embarassades o ni tan sols ho han pogut confirmar del tot.





A més, la nova legislació també contempla que qualsevol persona pugui denunciar a algú que ajudi a una dona embarassada a avortar per violar la legislació.





El president dels Estats Units, Joe Biden, ha mostrat de forma oberta el seu rebuig a aquesta llei aprovada pels republicans de Texas. Segons el mandatari, aquesta norma "viola la Constitució dels Estats Units".