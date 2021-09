Detingut a l'Argentina un home acusat de matar un altre a 2018 a Madrid en una cita de 'Grindr'

La policia ha detingut a un municipi de l'Argentina a un home que presumptament va matar un altre al seu pis de Carabanchel a què havia conegut aquell dia a través de l'aplicació de cites homosexuals 'Grindr', ha confirmat fonts policials.





Tot va passar el 25 de febrer de 2018 quan un amic de la víctima va alertar la Policia que li havia trobat mort, nu i amb diverses punyalades a casa seva, situada al carrer Alejandro Sánchez de Madrid. A causa del grau de preocupació de l'amic, havia contractat a un manyà per entrar a casa seva, ja que portava dos dies sense respondre-li i es tenia el pitjor, com així va passar.





La víctima, Najuzaith ZD, porto-riqueny de 35 anys, tenia més de 40 punyalades per tot el cos, una d'elles mortal al coll. Llavors, el Grup V d'Homicidis de la Policia Nacional va començar una investigació per les xarxes socials de la víctima i va comprovar que havia quedat amb una persona, que a l'endemà havia agafat un avió destí Perú, per la qual cosa es va convertir en el principal sospitós.





Així mateix, van trobar imatges en càmeres pròximes a l'escena del crim on se li veu i van trobar nombroses restes d'ADN a la casa del difunt, ja que sospitaven que havien mantingut relacions sexuals amb l'assassí. Aquestes mostres les van comparar amb altres trobades a la casa del sospitós, donen resultat coincident.





En aquest moment, van alertar les autoritats internacionals ja Interpol de la seva recerca, informant del que ha passat a Fiscalia. Així, gràcies també a les xarxes socials del presumpte homicida i dels seus familiars el van localitzar en un bar d'un petit poble argentí, La Bombeta, en San Miguel de Tucumán, la seva localitat natal, on ha estat arrestat.





Es tracta de Julián O., un home de 26 anys. No hi havia variat gairebé en res el seu aspecte físic, que era similar al de la seva fitxa policial. Els agents creuen que durant aquests tres anys i mig s'ha amagat en diversos països i diverses cases. A més, no li constaven registres bancaris ni a la Seguretat Social. Encara es desconeix el mòbil concret del crim, segons han indicat a Europa Press fonts de la investigació.