Les dones afganeses surten als carrers de Kabul i desafien els talibans

Un grup de dones i activistes de la societat civil afganeses han sortit aquest divendres als carrers de la capital de l'Afganistan, Kabul, per reclamar ser incloses en el futur govern dels talibans, també en llocs de presa de decisions.





La manifestació ha tingut lloc un dia després de la protesta registrada a la ciutat d'Herat pel mateix assumpte, mentre els insurgents continuen esbossant el seu executiu, de què ja han avançat, però, que "podria" no haver dones en llocs prioritaris.





Les manifestants han demanat als talibans i a la comunitat internacional que preservin els èxits dels darrers 20 anys en matèria de llibertat per a les dones a nivell polític, social i econòmic, segons ha recollit la cadena afganesa Tolo News.





"Cap societat pot progressar si les dones no tenen un paper actiu", ha assenyalat l'activista Tarannom Saidi, que ha demanat "considerar" la participació de les dones en el govern talibà. "Volem treballar com els homes sota la llei islàmica", ha afegit una altra activista, Razia.





Els talibans han promès que les dones no perdran drets, o al menys no retrocediran a la irrellevància que tenien en 2001, durant l'anterior etapa del conegut com Emirat Islàmic. No obstant això, han deixat clar que la xaria o llei islàmica serà la línia vermella que tindran en compte.





La comunitat internacional, amb Nacions Unides al capdavant, ha demanat que es respectin també els drets de tots els sexes. La directora executiva d'ONU Dones, Pramila Patten, va advertir aquesta setmana que la incorporació de dones en la futura administració serà una "prova de foc" per constatar el veritable compromís dels talibans amb els drets i les llibertats.