The New York Times publica un informe que vincula Puigdemont amb Rússia

A la primavera de 2019, un soci de Carles Puigdemont a viatjar a Moscou a la recerca d'ajuda per aconseguir la independència, segons ha publicat The New York Times. La visita es va produir, tal com recorda el diari nord-americà, dos anys després de realitzar el referèndum i veure que no havien rebut suport ni de la Unió Europea ni d'Estats Units.





Josep Lluís Alay, assessor de Carles Puigdemont, es va reunir amb funcionaris russos, exoficials d'intel·ligència i el nét d'un dels membres més reconeguts del KGB. L'objectiu va ser assegurar l'ajuda de Rússia per aconseguir finalment la independència. Aquesta informació surt d'un informe d'intel·ligència europeu a què ha tingut accés The New York Times.





Carles Puigdemont @ep





A l'ésser preguntats per les troballes de l'informe, tant Alay com Puigdemont van confirmar els viatges a Moscou, que mai havien reconegut anteriorment, però van insistir que eren part d'un acostament regular a funcionaris i periodistes estrangers. Alay ha assegurat que qualsevol suggeriment que estava buscant ajuda russa era "una història de fantasia creada per Madrid".





Per a Rússia, l'acostament als separatistes encaixaria en l'estratègia de el president Vladímir V. Putin d'intentar sembrar la disrupció a Occident recolzant moviments polítics populistes.





El sabés Alay o no, molts dels funcionaris que va conèixer a Moscou estan involucrats en el que es coneix com la guerra híbrida del Kremlin contra Occident, expliquen en NYT. Aquesta és una estratègia en capes que involucra propaganda i desinformació, finançament encobert de moviments polítics disruptius, pirateria i filtració d'informació (com va succeir en les eleccions presidencials nord-americanes de 2016) i "mesures actives" com assassinats destinats a erosionar l'estabilitat dels adversaris de Moscou".