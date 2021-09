Aquest serà un setembre més "animat"

La tornada a la "normalitat" després de les vacances estivals no està sent gens avorrida gràcies a l'anomenada classe política, Els dies de descans els han carregat les piles per afrontar els quatre mesos que queden per acomiadar aquest 2021, que no ha estat ha estat gens gratificant, i amb la incertesa que encara pot ser pitjor. La il·lusió, l'esperança i el sentit de l'humor poden ser uns bons companys en aquest trajecte.





Pere Aragonès amb Pedro Sànchez @ep





Amb els cent dies de govern ¿bipartit ?, que cada partit ha valorat segons el seu criteri, no hi ha hagut temps per pair-quan ja es pensa en els actes de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb presència de manifestació bastant disminuïda, segons diuen, tot i que els convocants pensin que a la fi es podrà arreglar. Aquesta, segons l'assistència de públic, vol ser un avís per al govern central, però també per al català, ja que serà dies abans que es produeixi la reunió de la taula de diàleg on la part catalana -no es coneix encara la composició de la mateixa, l'altra tampoc - portarà com sempre les seves reivindicacions: referèndum sobre la independència de Catalunya i amnistia. El president català reconeix que el diàleg amb el govern de Pedro Sánchez "és el més complex que s'ha iniciat en els últims anys", "però anirem amb la màxima ambició" afirma Aragonés.





Mentrestant, En Comú Podem, el soci de Unides Podem, i el seu president, Jaume Asens, ja ha declarat que Podem portarà a la taula un document de cinc punts: l'agenda de desjudicialització, el reconeixement de Catalunya com a singularitat nacional, la reforma de l' sistema financer, el blindatge de l'autogovern i "acabar en una votació a les urnes". Gairebé res la proposta d'un partit que forma part de govern. Deia Bertran Rusell que "El més difícil d'aprendre a la vida és quin pont cal creuar i què pont cal cremar".





Per si no estigués animat el pati, la Taula de Parlament - la part independentista- ha decidit atorgar la Medalla d'Honor, categoria d'or, a les "víctimes de la repressió" en la causa general contra l'independentisme. Una decisió que ajuda molt a tancar ferides i a pensar que la segona institució de Catalunya representa a tot el poble de Catalunya, cosa que una vegada més no ha estat així. A més de constituir una punyalada per l'esquena al president Aragonès que es troba enmig de tantes i desagradables situacions, algunes d'elles li vénen del seu propi partit. Així que Borrás l'ha tornat a liar, perquè li agrada estar a la primera línia mediàtica. "Ningú està lliure de dir estupideses, el dolent és dir-les amb èmfasi" deia el filòsof, escriptor, polític i humanista del Renaixement Michel de Montaigne, i no li faltava raó





Però setembre està aquí i en el que queda d'any cal resoldre l'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas, que està generant discrepàncies fins i tot en el propi executiu català. Com es resoldrà? Com diria un polític "bé, com sempre" i que cadascú tregui la seva pròpia interpretació, que és gratis.





La renúncia d'Iceta a la primera secretaria estava ja cantada- i la "postulació" de Salvador Illa per reemplaçar no ha agafat a ningú d'improvís després d'haver estat el candidat socialista a les eleccions catalanes. ¿Molta renovació en la nova executiva i Consell Nacional? A partir del congrés, es produiran els canvis en les diferents agrupacions i federacions amb bastants canvis en els seus dirigents, segons ens comenten.





I per si no hi hagués prou, el govern de Pedro Sánchez s'ha trobat que el seu soci de Unides Podem, que ha presentat al Congrés una Proposició de Llei per a la creació d'una empresa pública d'energia, una mesura populista que està calant en la ciutadania. El titular és bo, el contingut si algú ho explica veurà que si és possible fer-ho, serà a llarg molt llarg termini, per no dir impossible. Els socialistes ho tenen molt complicat amb el soci que li ha tocat en el govern i que en alguns casos sembla marcar-li el camí, o posar-li pedres. Així que, l'entreteniment està garantit, sense temps per avorrir-se.