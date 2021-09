Almenys 42 morts pel cicló 'Ida' a la costa est dels EUA

Evacuats a Nova Jersey @ep





A el menys 42 persones han mort als Estats Units com a conseqüència del pas de cicló 'Ida', que després de degradar a tempesta tropical, ha causat estralls a la costa est dels Estats Units, on ha provocat precipitacions sense precedents i severes inundacions.





A el menys 36 persones han mort a Nova York i Nova Jersey per les fortes pluges que han caigut en les últimes hores a la zona nord-est dels Estats Units, fins on han arribat els efectes de cicló 'Ida' que va entrar la setmana passada per Louisiana i que ha provocat precipitacions sense precedents.





Les autoritats de Nova York han confirmat 13 víctimes mortals en aquesta ciutat, entre elles un nen de dos anys, mentre que l'estat de Nova Jersey ha lamentat altres 23 morts, segons informa la cadena de televisió NBC, inclosos quatre residents d'un complex d' apartaments. D'altra banda, les autoritats de Filadèlfia han confirmat que estan investigant la mort de tres persones com possiblement relacionades amb la tempesta.





El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aprovat la declaració de l'estat d'emergència a Nova York i Nova Jersey, i ha donat ordre perquè els responsables locals rebin ajuda federal.





"Ha caigut una pluja rècord en aquests estats. Nova York va registrar ahir més pluja, el primer dia de setembre, que el que normalment registra en tot el mes", ha subratllat.





Per fer front a les conseqüències de 'Ida', el Departament d'Energia nord-americà ha anunciat que alliberarà 1,5 milions de barrils de petroli cru de les reserves d'emergències federals de país, per proporcionar servei, entre d'altres, a dos terços de les gasolineres de Nova Orleans i Baton Rouge, que s'han quedat sense subministraments després del pas de cicló.





El mateix Biden es desplaçarà aquest divendres fins a Louisiana per "inspeccionar els danys causats per les tempestes de l'huracà", ha indicat la secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, i on es reuniran amb les autoritats per avaluar la resposta d'emergència.





La governadora d'l'estat de Nova York, Kathy Hochul, ha declarat l'estat d'emergència davant les sobtades inundacions derivades de 'Ida', mentre l'alcalde de la ciutat, Bill de Blasio, també va declarar l'emergència. En Central Park, la pluja registrada ha batut l'anterior rècord, que datava de 1927, i diverses zones de la ciutat han quedat submergides sota l'aigua.





En declaracions posteriors, De Blasio ha lamentat que la ciutadania "està passant per un infern" després del pas de la tempesta. De la mateixa manera, ha considerat a 'Ida' com una "toc d'atenció" i ha assenyalat que les autoritats han de modificar la forma d'abordar "la brusquedat, la brutalitat" de les tempestes actuals.





De Blasio ha insistit que 'Ida' és "una tempesta espantosa, diferent a tot el que hàgim vist abans" i ha agraït a el personal de rescat seva tasca.





Els serveis de transport han quedat pràcticament paralitzats en algunes àrees de nord-est nord-americà. Només a l'aeroport de Newark s'han cancel·lat més de 300 vols, amb anul·lacions també massives en el cas dels aeròdroms de JFK i La Guàrdia, a Nova York.





De la mateixa manera, Connecticut ha declarat l'estat d'emergència amb l'objectiu de respondre a les inundacions causades per 'Ida'. El governador de l'estat, Ned Lamont, ha signat una declaració per proporcionar als serveis de gestió d'emergències "les eines necessàries per ajudar a les àrees afectades", ha assenyalat en un comunicat.





Els estralls causats a Nova York i Nova Jersey han portat a el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, a mostrar-se "profundament entristit per les vides perdudes i el dany causat pels devastadors i sense precedents esdeveniments climàtics".