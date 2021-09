Canvi de vida!: els 10 llocs del món que et paguen perquè hi vagis a viure

Ara que s'ha acabat l'estiu, tothom està tornant a la rutina. L'horari de sempre, els companys de sempre, la feina de sempre i els menjars de sempre. En definitiva, la nostra zona de confort. És per això que avui et proposem que, si tens ganes de fer un canvi de vida de 180 graus, vagis apuntat aquesta llista de llocs de món que només per anar-hi a viure ja et paguen.





Sí, sí. Ho has llegit bé. Si t'agafes una residència als pobles o ciutats que t'ensenyem a continuació, el govern corresponent t'ajudarà amb una transferència de diners perquè puguis viure gairebé "de gratis".





1. VERMONT, ESTATS UNITS





Vermont és al segon estat menys poblat dels Estats Units amb només 623.251 persones, segons el World Population Review. És per això que les seves administracions busquen incentivar l'arribada de treballadors a partir del "Programa d'Ajudes per a Treballadors en Remot", que ofereix ajuda de dos anys i una suma de fins a 8.412,355 euros per a qui s'instal·li a viure allà. El teletreball els va venir fenomenal, ja que l'únic requisit és tenir un contracte de treball en un altre estat de país, però que pugui dur-se a terme de manera remota per residir a Vermont.





Vermont /@cuandovisitar.es







2. CANDELA, ITÀLIA





Els pobles italians a la muntanya són els típics d'una postal que enviaries a la teva àvia. L'estada en aquesta petita ciutat de la província de Foggia pot estendre una mica més que uns dies de vacances familiars. Coneguda com "La piccola Napoli", el poble busca augmentar el seu nombre d'habitants, que per ara arriba a només 2.000. Per això, el seu govern està disposat a pagar 791,46 euros als solters i 1.976,55 euros a les parelles amb fills que s'animin a mudar-se a la muntanya.





Candela /@culturainquieta.com





3. TULSA, ESTATS UNITS





Tornem als Estats Units perquè la ciutat Tulsa, en l'estat d'Oklahoma, està buscant treballadors que vulguin viure-hi a canvi d'un xec per 8.411,04 euros. Aquesta quantia contempla 2.102,70 euros per costejar la mudança, un salari mensual de 420,541 euros durant un any i una bonificació de 1.261,62 euros un cop que finalitzi el primer any de residència. Però no cal trobar una feina abans de mudar-se, ja que aquest pla ofereix, a més, posats al centre de Tulsa.





Tulsa / @ Getty Images





4. SAMBUCA, ITÀLIA





Aquest municipi de Sicília, que fa cinc anys va rebre la denominació del "poble més bonic d'Itàlia", va posar a la venda algunes cases per 1 euro. Un mòdic preu que sembla del tot increïble, ja que en aquesta ocasió una barra de pa de Viena costa més que un habitatge. Les condicions? Reformar l'apartament i pagar un dipòsit de 4.946,30 euros que després es reemborsa després de la rehabilitació.





Sambuca / @ A3





5. NEW HEAVEN, ESTATS UNITS







A l'Oest dels Estats Units, es troba en l'estat de Connecticut la ciutat de New Haven. Aquest lloc ofereix beneficis a partir dels cinc anys d'haver residit. Així, es rebrà una contribució de 8.410,85 euros per poder comprar una casa o la barbaritat de 25.230,79 euros per construir un edifici eco-sostenible. La ciutat és coneguda al món per ser seu de la prestigiosa Universitat de Yale.





New Heaven /@manualusa.com







6. MOLISE, ITÀLIA





En recerca de comerciants, la regió italiana de Molise, al centre-sud de país, ofereix 692,14 euros al mes durant tres anys per qui tingui ganes de mudar-s'hi i obrin un negoci. L'habiten una mica més de 300.000 persones i està duent a terme aquest programa per reactivar l'economia local.





Molise / @ Getty Images





7. ALASKA, ESTATS UNITS





A l'extrem nord-oest d'Amèrica de Nord, es troba l'estat nord-americà d'Alaska. La regió de glaceres es troba en la recerca d'atreure nous residents per reactivar les seves terres. Però la política que incentiva la immigració no és per res nova. Des de 1982, l'estat nord-americà reparteix als que habiten allà per més d'un any una paga anual de 1.009,15 euros. Els fons per a aquest pla provenen dels ingressos que l'Estat obté a partir de l'explotació privada dels pous petrolífers.





Alaska / @ Civitatis





8. SASKATCHEWAN, CANADÀ





L'escassetat d'habitants porta una llarga llista de problemes a les localitats que pateixen d'aquesta situació, entre ells, el seu perill d'extinció a causa de la baixa activitat socioeconòmica i baixa taxa de natalitat. Al Canadà, la província de Saskatchewan busca posar remei a aquest problema oferint al voltant de 12.800 euros als que es vagin a viure aquí.





Saskatchewan /@piensageotermia.com