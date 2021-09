Disminueixen les morts per covid i els contagis en les residències, segons l'IMSERSO

@EP





Els morts per Covid-19 a les residències de gent gran espanyoles tornen a registrar una baixada per segona setmana consecutiva, segons l'última actualització de dades de l'Instituto de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), que recull 127 morts a la setmana de l'23 a l' 29 d'agost, enfront de les 153 comptabilitzades en els set dies anteriors.





Es manté així la tendència a la baixa que va començar a la setmana del 16 d'agost, després de cinc consecutives de pujades. Va ser a partir del 5 de juliol, quan es va comptabilitzar un sol mort, que les xifres van començar a pujar de nou, fins a arribar al pic de 164 morts a la setmana del 9 a l 15 d'agost.





Les dades de l'IMSERSO mostren a més una lleugera baixada del nombre de contagis per coronavirus en aquests centres, que en la setmana del 23 al 29 d'agost han estat 1.053, 37 casos menys que els registrats una setmana abans, quan van ser 1.090. En total, hi ha 176 residències a Espanya amb, al menys, un positiu per coronavirus en l'actualitat, tres menys que en els set dies anteriors.





Per comunitats autònomes, la Comunitat de Madrid és la que més morts ha registrat aquesta setmana, amb 30; seguida de Castella i Lleó, amb 19; Andalusia, amb 18; i Castella-la Manxa, amb 16 persones mortes. A Astúries, Ceuta i Melilla no s'han registrat morts per Covid-19 en residències de gent gran durant la setmana del 23 al 29 d'agost.