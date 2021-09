El Grup Focus celebra el seu 35è aniversari

Vaig conèixer Daniel Martínez de Obregón al voltant de 1992, just quan s'havia fet càrrec de Teatre Condal, la primera sala d'espectacles que va començar a gestionar una empresa denominada Focus que havia fundat en cinc anys abans amb la seva dona, Amparo Martínez i els seus amics Jordi González i Ángel Torrecillas. Va ser el principi d'un ambiciós projecte que acaba de fer feliçment 35 anys. I diem feliçment d'acord amb les xifres que, amb justificat orgull, va oferir Martínez de Obregón en la trobada que s'ha celebrat per commemorar aquesta fita al teatre Goya en què han participat autoritats, col·laboradors i mitjans informatius i en què també s'ha informat de les línies generals de la programació d'aquesta nova temporada.





@GrupoFocus





Al Condal es van afegir successivament la llavors anomenada sala Villarroel, al Romea -que havia quedat lliure quan el Teatre Nacional va estrenar la seva pròpia seu-i finalment el Goya -que va reformar sencer- per continuar fent el salt a Madrid on es va fer càrrec de la Llatina , que havia estat primer de Colsada i després de Lina Morgan. En tot aquest temps han passat per aquestes sales tretze milions d'espectadors que han gaudit de 328 espectacles de producció pròpia, amb un total de 35.000 funcions en què van intervenir 3.200 artistes i professionals i el grup empresarial Focus engloba en l'actualitat diverses empreses amb quatre grups de producció i al voltant de quatre centenars de treballadors.





Martínez de Obregón va explicar també que, malgrat les limitacions d'aforament, els teatres del grup van oferir durant el període nefast de la pandèmia abril 7 espectacles als quals van assistir 255.000 espectadors amb una recaptació de cinc milions d'euros i es van realitzar més 217 bitlles. I va recordar que tant Madrid com Barcelona van ser les dues úniques ciutats de món que no van interrompre l'activitat teatral per culpa d'aquest infaust succés.





El desenvolupament del grup contempla objectius molt ambiciosos. De moment, el trasllat operatiu de la seva divisió tècnica al parc logístic del Besòs, amb la Barcelona Artist Factory, l'increment de la massa laboral i l'establiment d'una nova unitat de producció a Madrid. Per a la nova temporada s'han programat vint produccions pròpies i 8 coproduccions en què intervindran 280 artistes, 116 tècnics i s'invertiran sis milions d'euros.





Segons el fundador de Focus, el secret de tots aquests èxits rau en l'aplicació d'un senzill principi, com és el d'haver configurat una sòlida organització empresarial amb una acusada vocació artística.