Una dona ha quedat greument ferida després de llançar-se a la via del metro d'Arc de Triomf

@Ahha/Twitter





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) avisava aquesta tarda de retards a la línia vermella del metro, la L1, pel seu pas per Arc de Triomf. A les xarxes també hi havia comentaris i molts dubtes sobre què estava passant a l'estació, davant la presència d' "ambulàncies, Mossos i bombers", escrivien alguns usuaris a Twitter.





Tal com ha apuntat Tot Barcelona, una dona s'ha llançat a la via del metro a l'estació d'Arc de Triomf. La dona, de 43 anys, ha quedat ferida en estat molt greu, encara que el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) l'ha pogut assistir i l'ha traslladat a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Segons les mateixes fonts, el tren ha entrat a l’andana i ha colpejat la dona, però no ha estat un impacte mortal.





A partir de l'accident, TMB ha anul·lat totalment les parades d’Arc de Triomf, Catalunya, Urquinaona i Marina. I parcialment, les d’Universitat i Glòries. Així doncs, s’ha mantingut el servei entre Hospital de Bellvitge i Universitat, i entre Glòries i Fondo.