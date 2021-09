@EP





A la primavera de 2019, un soci de Carles Puigdemont a viatjar a Moscou a la recerca d'ajuda per aconseguir la independència, segons ha publicat The New York Times. La visita es va produir, tal com recorda el diari nord-americà, dos anys després de realitzar el referèndum i veure que no havien rebut suport ni de la Unió Europea ni d'Estats Units.







Alay es va reunir amb funcionaris russos, amb exagentes d'intelligència i amb el nét d'un espia del KGB. Tots ells, homes ben connectats amb el govern rus i amb molta influència. Amb això, es pretenia aconseguir que Rússia fes costat a Catalunya per a independitzar-se de la resta d'Espanya, segons una informació publicada pel The New York Times.





A més, l'aliança amb Rússia no era només bona per als independentistes catalans, sinó que també ho era per a Vladimir Putin. El president volia promoure alteracions a Occident a partir del suport de divisió de territoris. De fet, uns enregistraments secrets van mostrar com Rússia feia costat a un partit d'ultradreta d'Itàlia. Al Regne Unit també van haver converses amb figures de l'extrema dreta i a Espanya han fet el propi.





La Unió Europea va declarar illegal el referèndum d'independència que es va celebrar a Catalunya. Una decisió que no va agradar a Rússia, perquè en el seu moment els moviments d'independència de l'Europa Oriental sí que van ser acceptats. D'aquesta manera, el president Vladimir Putir va descriure l'avanç del separatisme català com el que Europa mereixia. “Va haver-hi un moment en què van rebre el collapse de tota una sèrie de governs a Europa sense amagar la seva alegria”, va dir Putin. “Sempre parlem de dobles estàndard. Aquí els tenen”.





Això sí, els funcionaris russos amb els quals Alay va estar reunit estaven involucrats en la guerra entre el Kremlin i Occident. Per això, per als russos també era una manera de generar tensions a través de propaganda, desinformació, atacs informàtics i mesures actives per a agitar el panorama europeu.





D'acord amb les informacions publicades, els independentistes catalans van intentar aconseguir que Rússia fos el país que subministrés energia a Catalunya en el cas que aquests aconseguissin la independència. De fet, hi ha contactes entre Josep Lluís Alay, el cap de l'Oficina de l'expresident Carles Puigdemont i personal de Rússia.





Més enllà de si l'ajuda era favorable o no, una de les principals preocupacions que existien per aliar-se amb Rússia era si aquesta anava a donar suport a la separació de Catalunya d'Espanya. Per a això, Catalunya estava disposada a renunciar al gas algerià, deixant a Rússia com a subministrador principal.





Existeix una transcripció secreta de missatges de text entre Alay i altres persones pròximes a Puigdemont que confirmaven la preocupació que tenien i els llaços que estaven començant a tenir amb Rússia. “Estic pensant molt en el tema Rússia”, li va escriure Alay per missatge de text a Puigdemont el 23 d'agost de l'any passat. “I aquests dies està tot molt molt complicat”.





CONFIRMACIÓ DELS VIATGES A MOSCÚ





En ésser preguntats per les troballes de l'informe, tant Alay com Puigdemont van confirmar els viatges a Moscou, que mai havien reconegut anteriorment, però van insistir que eren part d'un acostament regular a funcionaris i periodistes estrangers. Alay ha assegurat que qualsevol suggeriment que estava buscant ajuda russa era "una història de fantasia creada per Madrid".







És a partir d'aquest moment quan comencen a sortir els viatges i converses. Rl juny de 2020 Alay informa Carles Puigemont del primer pas. La Cambra de Comerç de Barcelona havia creat un programa d''ambaixadors' amb altres economies del món. L'informe de la Guàrdia Civil destaca que el contacte que havien escollit era Alexander Dimitrenko, el que seria el contacte d'Alay en terres russes. A més, Alay li explica a Puigdemont que ja fa algun temps que els està obrint portes i que és important en el terreny de l'energia.





Un mes després, al juliol, Alay li va demanar a l'entitat comercial una targeta a nom de Dimitrenko que, efectivament, li acredités com que anava de part de la Cambra de Comerç. Va indicar que era un moviment estratègic i important, ja que era un molt bon actiu relacionat amb el tema energètic rus, diu l'informe.





A l'agost es va confirmar aquest pas. Alay va comentar a Puigdemont que Alexandre Dimitrenko ja era ambaixador de la Cambra per a Rússia. Així que aquest moviment estratègic obria moltes opcions a la idea d'aliança amb Rússia. Un moviment que no va ser fàcil d'aconseguir i pel qual Alay va haver de pressionar bastant.





Des del Govern es confiava en Dimitrenko. Les informacions que arribaven d'ell eren molt bones i estava realitzant operacions entre Lukoil i la companyia xinesa Gulf Energy Limited, on el principal actiu era el gas liquat de petroli. En aquest acord, Dimitrenko era el director general de la firma Hispaniapetrol.





A partir d'aquest moment, comença un intercanvi de correus entre Dimitrenko, Artem Lukoyanov, Vladislav Surkov i un influent assessor de Putin, a més de les parts implicades en l'acord. De fet, veient la situació, la Guàrdia Civil, en el seu informe, declara que no descarta que hi hagi la participació d'algunes persones molt pròximes a Puigdemont en tota aquesta operació.





D'aquesta manera, els independentistes catalans van estudiar i van valorar la possibilitat que Rússia fos la subministradora principal de Catalunya en cas d'aconseguir la independència. Els contactes van arribar fins a tardor de 2020, sent Alay el principal nexe entre Rússia i Catalunya. Un nexe entre Dimitrenko i Alay perquè el rus entrés en la Cambra de Comerç de Barcelona i, així, obrir-se portes a Rússia.





APARICIÓ DE TSUNAMI DEMOCRÀTIC





El grup Tsunami Democràtic va ocupar les oficines un banc a Espanya, va tancar autopistes i va paralitzar l'aeroport de Barcelona. De moment, la creació d'aquest grup es desconeix, però algunes informacions indiquen que Alay podria estar darrere d'això.





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va voler desmarcar ràpidament de tots els rumors que havien sobre els independentistes catalans. “Aquests viatges a Moscou no es van realitzar en nom del Govern català i es van dur a terme sense el coneixement de Pere Aragonès”, va dir Sergi Sabrià, portaveu de Aragonès. “Aquestes persones ni tan sols formen part del partit del president, el qual no té coneixement de les agendes d'altres partits”.





Per a Rússia, l'acostament als separatistes encaixaria en l'estratègia de el president Vladímir V. Putin d'intentar sembrar la disrupció a Occident recolzant moviments polítics populistes.





El sabés Alay o no, molts dels funcionaris que va conèixer a Moscou estan involucrats en el que es coneix com la guerra híbrida del Kremlin contra Occident, expliquen en NYT. Aquesta és una estratègia en capes que involucra propaganda i desinformació, finançament encobert de moviments polítics disruptius, pirateria i filtració d'informació (com va succeir en les eleccions presidencials nord-americanes de 2016) i "mesures actives" com assassinats destinats a erosionar l'estabilitat dels adversaris de Moscou".







Malgrat totes les informacions, l'oficina de premsa de Carles Puigdemont han emès un comunicat desmentint totes les informacions. Fins i tot Alay ha fet el mateix en el més 3/24, assegurant que no és cap delicte parlar sobre acords que podrien beneficiar en un futur a Catalunya.