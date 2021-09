Així són les noves vacunes intranasals en la lluita contra la covid

@EP





La covid segueix avançant i les vacunes no paren d'evolucionar. Actualment, les que hi ha són intramusculars i s'administren a través d'una punxada. Aquestes vacunes ajuden a prevenir la infecció, però no redueixen la possibilitat de poder-se contagiar. Això sí, el risc d'ingressar o morir és molt baix comparat amb les persones que no tenen administrada cap de les vacunes.





Aquestes vacunes són les conegudes com les de primera generació. No obstant això, les que, presumptament, haurien de millorar la immunitat de grup serien les vacunes de segona generació. La vacuna de Novavax, per exemple, és una d'elles. Actualment es troba en fase d'assaig. Una altra d'elles, la que està desenvolupant el CSIC s'administrarà via nasal.





El mateix Fernando Moraga, el vicepresident de la Societat Espanyola de Vacunologia, va reconèixer que la immunitat es podria arribar a aconseguir amb les vacunes de segona generació, però en cap cas amb les actuals.





Les vacunes intranasals seran el futur. Actualment existeixen 3 o 4 que ja estan en assajos amb humans per intentar que s'apliquin el més aviat possible. La immunòloga Adelaida Sarukhan ha afirmat que aquest tipus de vacunes tenen molts avantatges. Aquestes vacunes són capaces de frenar la infecció al nas immediatament, just abans que aquest avanç i arribi als pulmons.





Les diferències, segons els experts són notables. Les actuals, les intramusculars, protegeixen bé contra la malaltia, però no tant contra la infecció. Per això, és una vacuna que disminueix el risc de mort o ingrés, però sí que permet que les persones se segueixin contagiant. En el moment que es van començar a dissenyar, l'objectiu era frenar la pandèmia, així que era el més adequat.





Com en tot, també tindrien les seves parts negatives. Ara mateix no està molt clar que aquestes noves vacunes intranasals actuïn directament contra les cèl·lules infectades pel virus com sí ho fan les intramusculars. Són totes investigacions que s'han d'anar realitzant per veure quina vacuna pot ser la millor per fer front a virus.





No obstant això, Sarukhan ja ha esmentat que creu que poden ser una bona opció, però que en cap moment haurien de jugar un paper fonamental. Així que tan sols temps dirà si les vacunes intranasals seran millors i més efectives que les actuals intramusculars.