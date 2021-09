El preu de la llum cau durant el dissabte, però segueix en màxims històrics

@EP





El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista baixarà aquest dissabte per segona vegada en l'última setmana, fins ls 134,89 euros per megawatt hora (MWh), tot i que serà el tercer major preu de la història, només superat per la dada de dijous passat (140,23 euros MWh) i d'aquest divendres (137,7 euros).





D'aquesta manera, aquest indicador torna a donar un lleuger respir després que hagi marcat un rècord rere l'altre entre dilluns i dijous, segons dades d'OMIE recollides per Europa Press. No obstant això, el preu de dissabte triplica l'existent fa un any, quan es va registrar un preu mitjà diari de 43,97 euros per MWh.





Aquesta setmana va començar amb el preu disparant gairebé un 22%, per registrar dimarts una alça del 5%, el dimecres de l'1,5% i el dijous del 6%. Després d'aquest ral·li alcista, aquest divendres el preu ha baixat un 1,8%, fins als 137,7 euros, i demà dissabte baixarà un altre 2%, fins a 134,89 euros MWh.





És habitual que els caps de setmana es moderin una mica els preus respecte als dies anteriors.

Ateses les franges horàries, la més barata d'aquest dissabte tindrà lloc entre les 17.00 i les 18.00 hores, quan baixarà a 106,30 euros. Per contra, la més cara es donarà entre les 22.00 i les 23.00 hores, quan el preu es dispararà a 152,27 euros.





Els tres primers dies de setembre ja tenen el rècord de comptar amb els tres preus més alts mai vistos al mercat majorista i, tot i els descensos d'avui i demà, s'espera que continuï en els pròxims mesos la tendència alcista que es fa que viu des de fa mesos.





Durant el mes d'agost, i en plena onada de calor, el preu va ser marcant un nou rècord rere l'altre, provocant que el preu mitjà del mes aconseguís els 106 euros / MWh, el mes més car de la història, després del de juliol, que ja va marcar un altre rècord, amb un preu de 92,4 euros.