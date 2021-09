Borràs afirma que Sánchez menysprea la taula de diàleg i consideraria un "engany" que no assistís

@EP





La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha afirmat que seria "un engany" del president Pedro Sánchez no anar a la taula de diàleg Govern-Generalitat d'aquest mes, després d'haver estat a la primera enfront de l'aleshores cap de Govern Quim Torra.





En una entrevista d'Europa Press, l'ha interpretat així irònicament: "Ja no vol seure a la següent, però enmig resultarà que és l'artífex del diàleg".





Per la també membre de Junts, que no s'hagi anunciat l'assistència de Sánchez reflecteix que no valora aquesta taula, sinó que més aviat la menysprea.





Així replica també a ERC, que va demanar a Junts no menysprear la taula: "El meu escepticisme, conegut per tots, està fiablement contrastat amb fets a l'altra banda", de manera que ha demanat fixar-se més en l'escepticisme de Govern.





Borràs ha insistit a criticar Sánchez afirmant que "quan tu estàs interessat en alguna cosa i ho assumeixes de manera principal, vas", i ha afegit que Junts és escèptica sobre una taula que hauria de ser directament de negociació.





REALISME I NO MARCAR DATES



"La independència només la imagino de manera unilateral, perquè soc realista i veig quin és l'Estat" que el Govern té davant, ha defensat.





A més ha recordat que és Junts, no només ella, que creu que la independència només podrà ser unilateral en un context com l'actual: "La unilateralitat és la porta de sortida que queda mentre les condicions siguin aquestes que marca l'Estat espanyol".





En canvi, no veu realista que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi desitjat aquesta setmana que el 2030 ja hi hagi hagut un referèndum, perquè "posar dates a una qüestió que en aquest moment, a més, es fia a una taula de diàleg no és molt realista".





Segons Borràs, la unilateralitat queda legitimada quan "de manera reiterada hi ha una part del territori que el que vol i demana és un referèndum que no es concedeix".





"L'independentisme creix, però elecció a elecció, el que creix a la banda de l'Estat és la repressió i el no oferir solucions", ha advertit.





PENSAR EN LA COMUNITAT INTERNACIONAL



La presidenta ha demanat a l'independentisme reflexionar sobre la imatge internacional que dóna si el món interpreta que ja no hi ha conflicte perquè hi ha indults i una taula de diàleg, perquè, en canvi, "el mateix dia que t'indulten t'embarguen".





"La comunitat internacional no entén que nosaltres puguem emetre un missatge dient que està funcionant un diàleg que no té lloc", ha avisat, ja que el considera un mal servei a l'independentisme a si mateix.





A mesura que la pandèmia ho permeti, Borràs preveu anar viatjant a parlaments del món que l'han convidat, com els de Canadà, Regne Unit i Flandes, on explicarà "la situació real" que es viu al Parlament.