Iván Cano es penja la medalla de plata a Tòquio

Iván Cano ha aconseguit penjar-se la medalla de plata en la seva primera participació en els Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Un salt de 7.04 metres l'ha portat a igualar la seva millor marca personal i li ha valgut la seva primera medalla de plata. Per davant seu només ha estat el competidor de l'Azerbaidjan amb un salt de 7.36 metres.





És la medalla número 35 que ha sumat la delegació paralímpica espanyola a Tòquio. Ja havia aconseguit ser campió europeu, bronze mundial i havia aconseguit la seva millor marca de la temporada a 6.90 metres. No obstant això, va aconseguir posar tota la força del món per superar els 7 metres i aconseguir el podi paralímpic.





La realitat és que amb el seu primer salt li ha valgut per sumar la medalla. Ell mateix ha reconegut que fer un primer salt li donava tranquil·litat, relaxació i motivació per a la resta, però sabent que tenia el matalàs necessari per poder fallar. Si fas un primer mal salt, la pressió és molt gran en els següents.





A més del mèrit que té el simple fet d'aconseguir una medalla, més té Iván Cano. Fa més d'un mes que està aïllat, ja que la seva competició era de les últimes en celebrar-se i no li ha tocat fins avui. No obstant això, aquesta espera ha valgut la pena i ha aconseguit penjar-se la medalla de plata.