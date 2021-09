21 escoles catalanes compten amb bucles magnètics per fomentar l'educació inclusiva

@EP



La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha augmentat de 4 a 21 de les escoles que compten amb bucles magnètics en un pla pilot per ajudar els alumnes amb problemes d'audició.





Segons ha explicat el departament a Europa Press, el 2020 es va fer una primera fase amb la instal·lació dels primers bucles, i el 2021 s'ha continuat el desplegament dels dispositius, que "permeten captar la veu de qui parla i aïllar-la de la resta de sorolls ambientals a les aules, espais d'ús freqüent o sales polivalents de gran afluència de persones".





La directora del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (Creda) de Lleida, Cristina Boronat, ha declarat a Europa Press que els bucles són "una millora" respecte a altres mètodes com els receptors de FM, per preu i practicitat, tot i que també està prevista la compra dels altres aquest any.





Boronat opina que els bucles haurien d'estar més presents en entorns com aeroports i al Metro, i que la seva absència s'hauria de considerar com una "barrera arquitectònica".





ESCOLA INCLUSIVA



Ha explicat que aquests dispositius ajuden a integrar els alumnes amb problemes d'audició a l'escolarització convencional: "La primera mesura és sempre buscar l'educació inclusiva, i posem tots els recursos perquè sigui així".





"L'escola inclusiva ha d'anar per aquí: tots per igual", i ha afegit que, si es veuen dificultats que impedeixen a l'alumne seguir el ritme de l'escola, llavors es busca l'escolarització compartida amb centres específics per a alumnes amb problemes d'audició.





Així, el passat curs el 93% del total de 2.044 alumnes amb sordesa van optar per la modalitat oral, i el 7% restant per l'opció bilingüe, segons xifres d'Educació.





CONVIVÈNCIA AMB LA LLENGUA DE SIGNES



Cristina Boronat ha destacat que els pares "volen la comunicació dels seus fills" i que l'important és buscar aquesta comunicació de la millor manera per a tothom.





Per això, el tipus d'escolarització sempre es consensua amb les famílies: per exemple, poden donar-se casos en què els problemes d'audició es deguin a qüestions hereditàries i el nen es comuniqui a casa amb llengua de signes, i en aquest cas se'ls ensenyarà aquest llenguatge: "No aïllarem a l'infant dels pares".





"Som comunicadors innats. Quan naixem ja vam plorar. Hem de buscar la comunicació, sigui en llengua de signes o llengua oral, perquè és molt més que paraules, estructura el pensament i regula les emocions", ha il·lustrat.





MASCARETES TRANSPARENTS



El departament també ha destacat la incidència de la pandèmia de Covid-19 per l'obligatorietat de portar mascareta i ha reconegut que "va afegir una dificultat d'accessibilitat" perquè els alumnes amb suport protètic necessiten llegir els llavis per entendre bé.





Per això, s'han facilitat mascaretes transparents i pantalles facials al professorat sord i al de centres educatius que treballin amb alumnat sord, i als alumnes i els seus companys.





RECURSOS



Catalunya té 10 centres Creda, formats per equips multidisciplinars de professors, logopedes, psicopedagogs i audioprotetistes; i 77 centres amb dotació Sial (Suports Intensives a l'Audició i el Llenguatge).





A més, hi ha altres serveis, com a intèrprets en llengua de signes per a l'alumnat de l'etapa postobligatòria, i formació per al professorat en comunicació amb llengua de signes: el passat curs es van fer 10 cursos telemàtics de 30 hores.