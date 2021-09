Jorge Javier Vázquez mostra el seu costat més sensible després d'un estiu complicat

@EP





Jorge Javier Vázquez ha tornat al 'Viernes Deluxe' per intentar calmar la tensió que es viu durant els últims dies a Sálvame. A més, ha parlat sobre com ha passat aquest estiu i el que ha suposat per a ell la pèrdua de Mila Ximénez. Mila va morir el juny passat i, des de llavors, Jorge Javier Vázquez no ho ha passat bé.





"Vam estar tot el juliol sense parar i quan vaig parar sentia la necessitat de parlar-ne", han estat les paraules emocionades del presentador. La realitat és que tant Jorge Javier Vázquez com Mila Ximénez estaven molt units i el buit que li ha deixat ha estat molt gran. "Em va enfrontar, per primera vegada, a un buit que no s'omplirà", ha explicat.





Ha reconegut que la seva marxa va ser dura i que la troba molt a faltar. A més, el presentador ha volgut parlar sobre com està la filla de Mila Ximénez. "Alba encara ho està acceptant i la troba molt a faltar", ha declarat Jorge Javier Vázquez. S'ha mostrat molt emocionat cada cop que recordava el nom de Mila i fins i tot ha arribat a dir que s'acorda d'ella cada dia de la seva vida.