Adiaratou Iglesias aconsegueix la seva segona medalla paralímpica a Tòquio

Adiaratou Iglesias ha tornat a fer història. S'ha penjat una nova medalla paralímpica. És la segona que aconsegueix a Tòquio. La primera va ser en els 100 metres i ara aquesta plata en els 400 metres amb discapacitat visual.







De fet, l'esforç que va haver de fer l'atleta va ser tan gran que va acabar la prova mica marejada, però ni això traurà l'alegria immensa que té. Va travessar la meta en 55,53 segons, aconseguint així la seva millor marca persona. Per davant, l'atleta de l'Azerbaidjan va aconseguir penjar-se or amb rècord paralímpic.





"El 400 és una prova molt complicada i es necessita més treball de distància molt llarga. Aquest any m'he vist en una mica de compromís per treballar-la", va reconèixer Iglesias en acabar la carrera. Amb aquesta suma una nova medalla per a ella i la número 35 per a la delegació espanyola paralímpica a Tòquio.





Per ser els primers Jocs Paralímpics de l'atleta gallega el balanç ha estat més que positiu. Dues medalles, una d'or i una de plata i sobre millorant els seus registres personals. A això se li suma les dues plates que va aconseguir en el mundial de Dubai el 2019 i als campionats europeus de juny en 100 i 400 metres.