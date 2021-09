@EP





El Govern central ha assegurat que el Document de Regulació Aeroportuària (Dora) d'Aena sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat que s'ha presentat aquest divendres "recull els termes de l'acord" signat per la Generalitat i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el 2 d'agost.







Aquest Ministeri ha explicat que la presentació del Dora és un tràmit previ a la seva aprovació pel Consell de Ministres i que recull els termes de l'acord en els aspectes "referents a la consolidació com a hub de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat i a la connexió de l'aeroport de Girona-Costa Brava a la xarxa ferroviària d'alta velocitat".





El Govern ha al·legat que el contingut de l'acord del 2 d'agost s'ha traslladat al Dora i ha sostingut que tots dos contenen l'afirmació textual: "S'ha de garantir la manera segregada actual per l'operativa de les pistes i es realitzarà l'ampliació de la pista 07R / 25L cap a l'Est, així com la construcció d'un terminal satèl·lit que doni servei als vols de llarg radi que operarien gràcies a l'allargament de la pista".





Així, el Ministeri ha negat que hi hagi "cap alteració" del text fruit de l'acord i el traslladat al document presentat aquest divendres.





Ha concretat que la presentació d'aquest document s'ha produït en el marc del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Catalunya, i la reunió ha estat co-presidida pel director general Aviació Civil, Raul Medina, i el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, en representació de Govern central i el Govern català, respectivament.





En aquesta sessió també han estat presents la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, així com representants dels municipis designats per les entitats municipalistes i d'organitzacions econòmiques de Catalunya, com Foment de l'Ocupació, la Cambra de Comerç i el Reial Automòbil Club de Catalunya.