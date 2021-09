El FC Barcelona femení comença la seva defensa del títol de lliga golejant al Granadilla

@EP





El Barcelona femení segueix dominant la lliga Iberdrola. A la primera jornada de la temporada 2021/2022, el club blaugrana ha aconseguit imposar-se per 5 gols a 0 al Granadilla Tenerife. Un dels equips revelació de l'any anterior no ha tingut opció per posar en dificultats a un Barcelona que es mostra imparable.





Jonatan Giráldez s'estrenava com a entrenador del Barcelona en partit oficial i ha tingut un matí molt plàcida. Li ha costat 30 minuts a club blaugrana posar-se per davant, però no era per falta d'ocasions. Les oportunitats arribaven, però el gol se li resistia a les locals. Fins que en el minut 30 de partit, una bona acció d'Aitana Bonmatí ha permès a Bruna Vilamala trencar l'empat al marcador.





A més, quatre minuts després, Bruna ha tornat a aparèixer. El Granadilla havia acusat el primer cop i no s'havia reposat quan una bona pilota en profunditat de Mariona cap Bruna ha acabat amb el segon gol de la trobada. 35 minuts, Bruna tenia el seu doblet i el Barcelona dominava plàcidament el partit.





A la segona meitat el Barcelona ha continuat estrenyent. Al minut 55, Alexia Putellas ha marcat el tercer i ha ampliat les distàncies en el marcador. Poc després, en el 68, Patri Guijarro ha marcat el quart a la sortida d'un servei de córner. Però no s'han quedat aquí i Claudia Pina ha acabat marcant el cinquè i definitiu gol de la trobada.





Amb aquest resultat el Barcelona suma els tres primers punts de la temporada i ja estan centrades en el partit davant el Betis de la pròxima setmana. Un Barcelona que vol repetir els increïbles èxits que van aconseguir la temporada passada.