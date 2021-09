Els militars es concentren davant de Congrés sota el lema 'La defensa d'Espanya no és temporal'

@EP



La Unió de Militars de Tropa (UMT) s'ha concentrat aquest dissabte davant del Congrés dels Diputats per exigir que finalitzi la temporalitat en les Forces Armades i l'aprovació d'una llei única de la carrera militar.





La protesta, que ha comptat amb el suport de Vox i Ciutadans, ha reivindicat sota el lema 'La defensa d'Espanya no és temporal' que s'acabi amb la sortida dels militars temporals de les Forces Armades en complir els 45 anys.





En paraules del vicepresident segon de la Unió de Militars de Tropa (UMT), Francisco José Durán, la seva principal reclamació és que hi hagi una llei de carrera militar que englobi tots els professionals de les Forces Armades i unes retribucions "acords amb el segle XXI i a qualsevol altre treballador públic".





"Tant PSOE com PP porten la mateixa línia de gestió de personal, van passant els anys i seguim en la idèntica situació que fa 10-15 anys", ha lamentat.





Es tracta d'una reivindicació històrica dels militars de tropa i marineria, que un cop superats els primers cinc anys de servei signen un contracte pel qual als 45 anys acaba la seva vinculació amb les Forces Armades, llevat que ascendeixin o obtinguin una plaça de permanència.





La UMT ha sumat el suport de Vox i Ciutadans, amb qui s'ha reunit durant els últims dies. La secretària general de Vox al Congrés, Macarena Olona, ha acudit a la concentració, on ha assenyalat "un tracte discriminatori" en la temporalitat contra les Forces Armades, alhora que ha agraït la seva tasca i el seu "total reconeixement", perquè ells "són Espanya".





A més, Olona ha criticat que els militars "a penes" cobren una mica més de 900 euros almes: "Aquests són els nostres militars, que se'ls aplaudeix des de les finestres, però quan cal estar al seu costat amb mesures concretes, uns i altres governs els han abandonat ".





El vicesecretari general de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal, també ha assistit a la concentració i ha agraït a les Forces Armades la seva tasca en la pandèmia, 'Filomena' o en els vols de repatriació de l'Afganistan.





Bal ha exigit a el Govern una millora retributiva d'aquest col·lectiu de militars, mesures de conciliació de la vida familiar i laboral i una llei de discapacitat que s'equipari a la Seguretat Social amb la situacions de discapacitat civil.





Per la seva banda, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, es va reunir divendres passat amb representants de la UME per traslladar-los el seu suport en defensa dels "drets" dels militars.





Acostades va subratllar la necessitat de millorar moltes condicions dels membres de les Forces Armades, com la temporalitat, les seves retribucions o les mesures de conciliació. "Donen tot pel seu país i tenen condicions lamentables", ha denunciat la líder de Cs.





NOMBROSOS DEBATS AL CONGRÉS







La sortida dels militars al cap de 45 anys ha estat objecte de nombrosos debats al Congrés dels Diputats. Després de mesos d'estudi, la Comissió de Defensa va aprovar la passada legislatura un dictamen que incloïa una sèrie de propostes per millorar la seva formació i sortides laborals.







A més, tant Vox com Cs han presentat diverses iniciatives en defensa d'una llei única de la carrera militar, que han estat rebutjades per PSOE i PP. Tant socialistes i populars defensen la necessitat que no creixi l'edat mitjana dels Exèrcits i l'Armada, tot i que assumeixen la necessitat d'abordar millores que facilitin la seva inserció en el mercat laboral civil.





En qualsevol cas, les associacions militars denuncien que les mesures contemplades ja en la llei de l'any 2006 no es compleixen i denuncien que els "aplaudiments" que reben les Forces Armades no es corresponen amb unes condicions "dignes".





Com a exemple posen la seva actuació contra el coronavirus durant l'operació Balmis, les accions contra els efectes de la borrasca Filomena o els incendis o, aquestes últimes setmanes, l'operatiu d'evacuació d'afganesos a l'aeroport de Kabul.