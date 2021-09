L'aeroport de Kabul torna a funcionar amb els vols d'ajuda humanitària

@EP





L'ambaixador de Qatar a l'Afganistan ha anunciat que estan treballant per poder tornar a la normalitat l'aeroport de Kabul. De moment, han aconseguit que l'aeròdrom pugui rebre l'arribada d'alguns vols d'ajuda humanitària a totes les persones que encara queden a la capital de l'Afganistan.





Això sí, actualment els vols comercials no poden operar. Segons l'ambaixador, han informat de problemes tècnics que estan intentant solucionar per aconseguir que aquests vols també arribin. Per ara, els que si poden arribar són els d'ajuda humanitària.





A més de tot això, els primers vols des que els talibans arribessin al poder ja s'han realitzat. Aquests han aterrat a Mazar, Sarif i Kandahar. Per això, s'espera que els equips de treball aconsegueixin arreglar el radar, la torre de comunicacions i la pista de l'aeroport perquè tots els vols puguin tornar a operar.