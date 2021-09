El Govern assegura que no coneixia els contactes de Puigdemont i Alay amb Rússia

@EP





El Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut desmarcar-se de les informacions que estan sortint de Puigdemont. L'expresident i Josep Lluís Alay van estar en contacte amb membres de Rússia, incloent-hi espies de KGB, per intentar aconseguir el seu suport de cara a una possible independència de Catalunya.





Per això, la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, ha volgut deixar ben clar que des de l'oficina del president no es tenia cap constància de les activitats que estava realitzant Carles Puigdemont.





En les últimes hores, la Guàrdia Civil ha establert un vincle entre Alay i un empresari rus que està molt proper a la intel·ligència russa. En el mateix telèfon s'han trobat algunes evidències d'aquesta relació i el jutge ho està investigant. És més, Alay va admetre que ha viatjat a Rússia en alguna ocasió.





Tot i això, també ha volgut remarcar que els contactes que ha tingut no suposen cap delicte, ja que creu que ha de tenir solucions per als problemes que puguin sorgir en un futur. En paraules del mateix Alay, "consideren a Rússia com una gran potència mundial, molt important", així que ha deixat clar que creu que no ha comès cap delicte, cosa que haurà de ratificar o no un jutge.