Jordi Montull aconsegueix el tercer grau i surt de la presó

Jordi Montull, exdirector financer de Palau de la Música ha sortit de la presó després d'haver aconseguit el tercer grau penitenciari. La condemna prevista era de 6 anys i 8 mesos per desfalc de Palau de la Música. La Vanguardia va informar que havia abandonat la presó de Brians II després de concedir-li el tercer grau.





Aquest nou grau adquirit permet a Jordi Montull anar a dormir entre setmana a la presó i sortir durant els caps de setmana. Quan compleixi sis mesos, el jutge tornarà a revaluar el cas i el modificarà en funció de l'evolució dels reclusos.





Però Montull no va ser l'únic que va ingressar a la presó. Fèlix Millet, el màxim responsable del Palau de la Música, i Daniel Osàcar, extresorer de CDC, també van ser condemnats. No obstant això, Osàcar ja va sortir durant l'any passat en règim de semillibertat i l'únic que roman a la presó és Fèlix Millet que va rebre 8 anys i 20 mesos de presó. Ells tres van ser condemnats a diversos anys de presó per l'escàndol de Palau de la Música.