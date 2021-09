@EP





L'origen de la covid segueix sent un misteri que, de moment, no es pot resoldre. L'Organització Mundial de la Salut, OMS, ha enviat a diversos investigadors a la zona de la Xina on es va originar el virus per tenir més informació i veure què el va provocar. No obstant això, des de l'OMS han avisat que el temps s'està acabant per poder resoldre el misteri de l'origen de la covid.





La revista Nature va publicar una carta on els experts que va manar l'OMS afirmen que la investigació està en un punt crític. Ara mateix es necessita ajuda de tot arreu per descobrir el misteri de l'origen de la covid, però que la investigació està encallada. Entre altres coses, es refereixen al fet que des de la Xina no s'està col·laborant de manera oberta i transparent, ja que consideren que vulneren la confidencialitat dels pacients.





Durant diversos mesos, l'OMS ha estat enviat especialista a Wuhan per poder resoldre la pregunta que porta fent-tothom des de fa ja un any i mig. L'objectiu principal d'aquests viatges era esbrinar el motiu pel qual es va deslligar la pandèmia i que, a la llarga, ha acabat provocant tantes morts a tot el món.





Una de les principals hipòtesis amb què ha estat treballant l'OMS és que el virus va arribar a les persones procedents dels animals, deixant clar que era pràcticament impossible que el virus s'escapés de cap laboratori. Amb això, van donar un primer pas molt important, però que volien seguir investigant més a fons.





A més, els investigadors reconeixen que la finestra d'oportunitat per descobrir l'origen de la covid està arribant al final. Recollir mostres de les persones que podrien haver estat exposades abans de desembre s'està complicant cada vegada més. De fet, ni la mateixa intel·ligència dels Estats Units va ser capaç de donar una explicació, ni una hipòtesi sobre l'origen de la mateixa covid.





D'altra banda, la Xina es va mostrar una mica molesta fins al punt d'indicar-li a l'OMS que també busquessin l'origen de la covid en altres països, no només en el seu. La teoria que va sortir des de la Xina és que el primer brot es va originar al seu país, però que hi ha la possibilitat que el pacient zero, la primera persona que va contraure el virus, estigués en una altra regió.





Les investigacions fa molt temps que es realitzen, però al juliol l'OMS va avisar a tots els estats membre que anava a crear un comitè per intentar tenir clar, en un futur, l'origen de qualsevol virus. Per això, s'hauran de negociar per poder saber com investigar les pràctiques de laboratori, qui les realitza i qui haurien de desenvolupar un pla de treball.





El ministre de Relacions Exteriors de Singapur va comentar que era important poder saber l'origen de la pandèmia, però que és impossible si no s'és completament transparent per realitzar les investigacions pertinents.





Per poder saber l'origen, l'ONU creu que és important que la investigació inclogui un examen més detallat dels primers casos que es van detectar de covid 19. Una cosa que és complicat, ja que volen que es comparteixin les dades sense procés i així poder tornar a analitzar les mostres als laboratoris. Per això, molts dels científics creuen que s'ha deixat passar el millor moment per poder recol·lectar mostres i veure quin ha estat l'origen d'aquesta pandèmia.





No obstant això, també reconeixen des de l'OMS de realitzar un estudi exhaustiu sobre aquests temes podria portar diversos anys. Tot i això, buscar l'origen de la covid s'ha convertit en una disputa entre els Estats Units i la Xina. Ja al maig Biden va ordenar que la intel·ligència nord-americana revisés la hipòtesi el contagi dels animals als humans i la teoria que el virus va sortir d'un laboratori.





Poc després, Biden va rebre l'informe no concloent sobre l'origen de la covid. No havien pogut aclarir si el virus havia saltat d'un animal a un humà o si va sortir d'un laboratori de la Xina.





La hipòtesi més probable que es maneja actualment és que sigui d'origen natural i que arribés a través d'alguna espècie intermèdia. Això sí, la manca de col·laboració i transparència del govern xinès fa que cap de les altres hipòtesis que es manegen siguin del tot descartables. Per això, només una investigació transparent, objectiva i basada en les dades trobades podria fer llum sobre l'origen de la covid 19.