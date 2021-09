Espanya es juga les seves opcions de mundial davant Geòrgia

@EP





Espanya s'ha complicat molt la seva classificació per al mundial de Qatar 2022. De fet, l'embolic en què es va ficar a la primera jornada del grup ho està arrossegant ara. L'empat davant Grècia i l'última derrota davant Suècia ha fet que el combinat dirigit per Luis Enrique no pugui permetre més errors.





Ja van salvar els mobles davant Geòrgia amb un gol al minut 92 que va donar tres punts d'or a la selecció. Però a poc a poc s'han anat complicant la classificació. La derrota davant Suècia, després d'anar guanyant, ha suposat un dur revés a les aspiracions dels homes de Luis Enrique.





Però això ha quedat enrere i Espanya afronta el partit contra Geòrgia com una absoluta final que han de guanyar per poder tenir opcions de classificar-se. Això sí, ja no depenen d'ells mateixos, ja que la selecció de Suècia compte tots els seus partits per victòria, així que només una ensopegada dels suecs podria canviar el grup.





Per enfrontar-se a Geòrgia, Luis Enrique no podrà comptar amb Gerard Moreno que va abandonar la concentració després de patir unes molèsties. Mentrestant, Álvaro Morata s'ha quedat com a únic nou pur de la selecció en aquests moments.





I en defensa, Luis Enrique haurà de seguir movent peces fins que trobar la que funcioni. La fragilitat està sent un dels forats negres de la selecció des de fa alguns mesos.





UNA PLAÇA A LA REPESCA





Cercar la repesca és una de les opcions que li queden a la selecció, però passa per guanyar tots els compromisos que li queden. I, tot i això, la participació en el mundial de Qatar 2022 no estarà assegurada, ja que el partit de repesca podria disputar-davant de qualsevol altra selecció que acabi segona i en terreny rival.



Per això, el partit contra Geòrgia es presenta determinant per a les opcions futures de la selecció de cara a la baralla contra Suècia. Tot i que només una punxada dels suecs deixarien a Espanya amb opcions reals d'acabar com a primers aquesta fase de classificació.