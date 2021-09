El 28% de les espècies d'animals de la planeta estan en una situació crítica, segons la UICN

@EP





El canvi climàtic està afectant a tot el món. Però no només això és la causa que moltes espècies estiguin en perill d'extinció. El 37% el total de les espècies de taurons i ratlles es troben amenaçades, tal com ha indicat la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN). Una organització que compta amb científics de llarg abast que volen intentar protegir les espècies d'animals existents.





Hi ha diversos factors que estan convertint això en un problema molt habitual i recurrent. La sobrepesca, la degradació, el canvi climàtic o la desaparició dels seus hàbitats naturals estan fent que aquestes espècies estiguin en risc extrem. Els taurons i les ratlles han estat incloses a la Llista Vermella de la UICN.





¿PER A QUÈ SERVEIX LA LLISTA VERMELLA?





Aquesta llista creada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa té l'objectiu de poder avisar els governs que hi ha certes espècies d'animals que estan en perill d'extinció. Avisar i alertar de la situació que viu el planeta per intentar trobar una solució que eviti que aquests animals desapareguin per complet.





Per exemple, el drac de Komodo és un saure que es troba a les costes d'Indonèsia. És un dels exemplars que estan inclosos en la Llista Vermella de la UICN, ja que tan sols queden 1.400 animals. És una espècie que pot arribar fins a 3 metres i que pesa al voltant d'uns 90 quilos i que apareix a Indonèsia.





En el cas dels taurons, actualment hi ha més de 440 espècies d'aquest animal que es coneixen i una gran part d'ella es troben sota amenaça. Una situació que és crítica i, fins i tot, algunes espècies d'aquests animals han deixat de ser detectats en els últims anys.





Una altra de les espècies que hi ha registrada és la de la tonyina, tot i que estan lleugerament millor que els taurons i el drac de Komodo. De fet, en els últims anys, quatre espècies van augmentar la seva reserva i van passar d'estar en risc molt alt a ser una preocupació menor, una millora considerable.





CONTRA MÉS ESPÈCIES HI HA, MÉS PERILL HI HA





La Llista Vermella es fa des de més de 50 anys i cada vegada es van afegint més espècies. Actualment, són 138.374 espècies d'animals les que estan registrades i, d'elles, 38.543, és a dir, un 28%, estan amenaçades d'extinció. Per establir un major control, la Llista Vermella està dividida en nou categories, des de les espècies que estan fora de perill fins a aquelles que estan completament extingides.





Però no tot anaven a ser males notícies. Al Congrés Mundial de la Natura de Marsella, els conservacionistes han volgut fer un pas més i crear un nou estatut. Aquest seria l'Estatus Verd, on estarien les espècies que estan fora de perill. Per poder saber el grau, l'objectiu d'això serà mesurar la regeneració de les espècies.





Una de les espècies que entrarien dins d'estatus verd és el còndor californià. Un animal que estava en perill crític d'extinció des dels anys 90 i que a poc a poc han aconseguit que l'espècie es regeneri. Per a això, es necessita una protecció molt gran i alguns programes per evitar que desapareguin.





La Llista Vermella de la UICN s'actualitza, normalment, dues vegades a l'any. La idea és que per a finals d'any s'hagin registrat 160.000 espècies d'animals. Aquesta és una llista de referència, ja que "obliga" als països a cuidar el seu medi ambient per protegir aquelles espècies d'animals que estan més amenaçades.