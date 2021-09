Hisenda redueix a una cinquena part les persones afiliades als partits polítics

@EP





La força dels partits polítics a Espanya està fora de dubte, però encara hi ha alguns aspectes on estan per sota del que els agradaria. Les afiliacions als partits són més baixes del que ells volen fer creure. És cert que en els últims anys la tendència ha estat a l'alça, però les dades d'Hisenda no concorden amb els oferts pels partits.







Segons informa l'Agència Tributària, els partits només tenen un total de 248.852 afiliats, és a dir, una cinquena part de les dades que ofereixen els partits. Si això passa a termes relatius, tan sols representen l'1,2% dels contribuents de l'IRPF. Una dada que si es compara amb el d'un any abans ha baixat en un 0,1%.





A més, més dades que aporta Hisenda reflecteixen que la despesa de les quotes supera els cinc milions d'euros en els partits polítics. Unes xifres que, segons l'Agència Tributària, no serien suficients perquè un partit polític sobrevisqui. Per exemple, en cas de PSOE es preveien uns ingressos de 7,5 milions d'euros en caixa per afiliacions, mentre que el PP ho estimava en tres milions del total del pressupost.





La diferència de dades entre els partits i Hisenda bé es podria deduir de les altes, baixes, militants i simpatitzants. Mentre que Hisenda no els engloba a tots dins d'ell mateix grup, els partits sí que ho fan. El que queda clar amb aquests números és que no s'arriba a les xifres previstes pels partits.





A més, les dades d'Hisenda són més fiables que les dades que ofereixen els partits per un simple fet. Les persones que estan afiliades a partits polítics tenen dret a la desgravació fiscal, així que és difícil de creure que una persona opti per no declarar aquesta afiliació a un partit polític.





Això sí, durant l'últim any han augmentat els militants dels partits. Segons Hisenda són unes 4.000 persones més que s'han afiliat respecte a l'any anterior. No obstant això, la xifra d'aportació ha baixat de 21 euros anuals als 19 euros anuals de mitjana d'aquest exercici. Així que amb alguns afiliats més, la quantitat rebuda pels partits és semblant a l'obtinguda durant l'últim exercici.





Durant els últims anys les quotes per poder-se afiliar a un partit polític s'han mantingut estables. Tot i la pandèmia i el moviment de mercat, les quotes han estat sempre força estables. Al PSOE, per exemple, tenen una quota mínima de 36 euros a l'any, al PP de 20 euros a l'any, a IU de 60 euros a l'any, en Vox es paguen 108 euros a l'any i en Ciutadans són 120 euros anuals. En el cas de Podem funcionen d'acord amb un sistema de donacions diferent de la resta de formacions polítiques.