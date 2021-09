Amancio Ortega és l'onzè home més ric del món segons la revista Forbes

@EP





Ortega és l'onzè home més ric del món segons les últimes dades publicades per la revista Forbes. El patrimoni actual de l'Ortega puja fins a 61.132.000 d'euros i s'ha incrementat respecte a l'any 2020 en un 4%.





Per poder explicar tota la fortuna que té Amancio Ortega s'han sumat les seves societats de cartera, les seves filials dedicades al negoci immobiliari i altres participacions de caràcter financer. Actualment, l'empresari gallec té el 59% d'Inditex, però segons publica Cinco Días els comptes presenten un 100% de la companyia.





L'empresa Pontegadea Inversions, que gestiona part dels actius d'Ortega, ha presentat un resultat total de 75.669.000 d'euros a finals de 2020. Aquesta empresa té el 50,1% d'Inditex i controla el 9% d'altres negocis estrella d'Amancio Ortega.





Això sí, la pandèmia també ha afectat aquesta empresa. De fet, la covid li ha privat de beneficis durant el 2020. Han estat un 62,5% menys que durant el 2019, el que suposaria una reducció de 666 milions d'euros de benefici net.





Però el grup no només controla part d'Inditex, sinó que també té el 9,99% de Telxius, el 5% d'Enagás i els ingressos nets d'altres negocis immobiliaris. Com tot grup, el deute financer també existeix. En aquest cas, a 31 de desembre de 2020, el deute era de 1.022 milions d'euros, una mica més que en 2019. No obstant això, en tenir una tresoreria de 802 milions d'euros, la realitat és que el deute financer real està en 220 milions.