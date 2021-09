El Pride! 2021 concentra a 5.500 persones a Barcelona contra l'estigma de VIH

Imatge de l'Pride! de 2019 | @EP





Unes 5.500 persones s'han concentrat aquest dissabte al passeig Lluís Companys de Barcelona en el marc del Pride! 2021 "contra l'estigma de VIH", segons dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press.





Aquesta edició del Pride! també ha comptat amb una mostra d'entitats al parc de la Ciutadella durant tot el dia i ha estat organitzada per l'Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes (Acegal).





Els organitzadors han dedicat el Pride! 2021 al combat contra l'estigma de VIH, "una lluita que no acabarà fins que les persones amb VIH siguin tractades amb igualtat en tots els àmbits de la vida: personal, social, institucional o laboral".





En aquest sentit, han recordat la campanya llançada aquest any 'I = I, Indetectable = intransmissible', amb la qual subratllen que les persones amb el virus en tractament que tenen una càrrega viral indetectable, no ho poden transmetre.





La campanya pretén sensibilitzar el col·lectiu LGTBI sobre les mesures de prevenció per evitar tant el VIH com la resta de malalties de transmissió sexual, com són l'ús de preservatiu o evitar pràctiques de risc, especialment en el cas d'haver consumit alcohol i drogues.





A més, recorda que hi ha medicació per controlar la infecció, que es pot sol·licitar a les unitats especials dels centres de salut, i per evitar una possible infecció en cas d'exposició, i en aquest cas és imprescindible que s'iniciï en les primeres 72 hores.