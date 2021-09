Pedro Sánchez promet als espanyols que pagaran el mateix de llum en 2021 que en 2018

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha compromès a què quan acabi 2021 els espanyols vegin que hauran pagat de llum el mateix que el 2018.





"Estem treballant amb un pla per arribar a un compromís concret, i és que a la fi de 2021 els espanyols facin la vista enrere i vegin que han pagat en la factura de la llum una quantia similar i semblant a la que van pagar el 2018. Aquest és l'objectiu i el compromís: que tots els ciutadans amb un consum mitjà a la fi de 2021 paguin una quantia semblant i similar a la que van pagar el 2018, lògicament amb l'IPC descomptat", afirma Sánchez en una entrevista que publica 'el País' .





El president de Govern assegura que el seu Executiu ha posat en marxa reformes estructurals i que estudia la creació d'"un consum mínim vital" per intentar rebaixar el preu de l'electricitat.





Sánchez explica que una cosa és l'evolució del preu majorista del mercat de l'energia i una altra és el rebut de la llum. "El rebut el paguem mensualment. El que no té sentit és plantejar el debat diàriament, perquè no paguem la llum diàriament".





En la seva opinió, el que pot fer el Govern és esmorteir l'evolució d'aquest preu majorista. "Primer, amb reformes estructurals, amb una aposta decidida per les energies renovables, no només per qüestions de canvi climàtic, sinó perquè és més barata".





Sánchez afirma que "els mercats de futur elèctrics estan ja dient que Espanya, en 2022 i 2023, gràcies a les renovables, va tenir uns preus inferiors a França i a Alemanya".





A més, recorda que el Govern ha rebaixat l'IVA del 21% al 10%. "Això està beneficiant a 28 milions de consumidors, a 2,8 milions d'empreses. Suposa un esforç de minva de recaptació de l'Estat de 1.400 milions d'euros. Això amorteix en un 12% l'evolució del rebut de la llum".





Sánchez cita mesures també mesures com la protecció dels consumidors més vulnerables amb l'escut social, la prohibició que es talli la llum als que no puguin pagar o amb el bo energètic. "Estem protegint a 1.100.000 consumidors. És més, tenim en projecte definir un consum mínim vital precisament en l'àmbit de l'electricitat i l'energia", subratlla.





Finalment, ressalta que el Govern ha pres mesures "per revisar els sobrebeneficis que tenen les elèctriques". "Hem detret 650 milions d'euros que anaven a anar al compte de les elèctriques per bolcar en els consumidors", declara.





El president de Govern també ressalta que s'ha aprovat un fons de sostenibilitat del sistema elèctric, que ara mateix està en tramitació a les Corts. "Extreurem de la factura del rebut de la llum" una sèrie de costos que avui estan pagant els ciutadans i que demà, un cop es convalidi al Congrés, pagaran les empreses generadores d'aquesta energia, la nuclear, el gas . El Govern ha fet i seguirà fent tot el possible. Amb el pla de recuperació destinarem 1.200 milions d'euros a l'autoconsum".





NO A UNA EMPRESA PÚBLICA





Sobre la proposta de Unides Podem de crear una empresa pública, Sánchez assegura que aquest assumpte es va discutir en el programa de coalició "i va quedar fora". "No forma part de l'acord de coalició. Per tant, el Govern no se sent concernit per aquesta proposta", indica.





Respecte a si aquesta crisi pot trencar el Govern de coalició, Sánchez afirma que s'han complert ja el 34% dels compromisos signats, s'arribarà a un 38% en aquest semestre, i que continuarà amb el Govern PSOE-Unides Podem "fins a l'últim dia".





"Estem aconseguint coses molt importants, apujar el salari mínim, aprovar una llei d'eutanàsia, revertir retallades que es van fer en el passat, per exemple, en dependència o en educació. Ells estan assimilant aquest trànsit entre l'activisme social i la política institucional, però des del punt de vista de la lleialtat, en les votacions importants Unides Podem sempre ha estat de la banda de Govern. ¿Que els decibels podrien ser una mica més baixos? Per descomptat", declara.





RENOVACIÓ DEL CGPJ





D'altra banda, el líder socialista critica amb duresa al PP pel bloqueig del Poder Judicial "El PP porta mil dies fora de la Constitució. Per què manté com a ostatge al Govern dels jutges? El PP no ha acceptat el resultat electoral de 2019. No només la seva derrota, sinó la composició parlamentària de les Corts. A aquest comportament cal dir-amb totes les lletres: és antidemocràtic", subratlla.





"El PP patrimonialitza tot: Espanya, la bandera, la Constitució s'ha de llegir com jo vull ... Hi ha un segrest clar de la Constitució espanyola. Que ho faci Vox és preocupant, però que ho faci el PP és alarmant".





REI JOAN CARLES





Sobre el cas del Rei Joan Carles, reconeix que "no contribueix a la bona reputació" d'Espanya i subratlla que "qualsevol investigació que sigui susceptible d'obrir-se en aquest àmbit no comptarà amb cap fre".





Amb relació a Catalunya, Sánchez afirma que Catalunya necessita un Govern "que surti de l'abstracció en què ha estat en aquests últims 15 anys".





Finalment, sobre la devolució dels menors de Ceuta al Marroc indica: "Hem de resoldre-ho amb les màximes garanties cap als menors que van entrar, però també sent conscients que tenim un equilibri de la convivència a Ceuta que sempre és delicat".