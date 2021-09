Els diners estàtics en els bancs ha perdut un 3,3% de valor en l'últim any

@EP





Segons els economistes, els diners cal moure'l i no tenir-lo quiet en un compte corrent, ja que si està quiet pot perdre valor. És a dir, la inflació i el nivell de vida poden augmentar, així que tenir els diners immòbils en un compte corrent acaba fent que aquest perdi valor. La quantitat és la mateixa, però el valor no.





És una cosa que ha succeït a Espanya durant l'últim any. L'Índex de Preus al Consum (IPC) va augmentar durant els últims 12 mesos un 3,3%, una de les pujades més altes dels últims anys. De fet, alguns experts ja parlaven dels efectes negatius que podria tenir la impressió de bitllets i és una cosa que ha acabat succeint.





L'evolució de la inflació serà clau per saber si els diners continua perdent el seu valor o, per contra, s'aconsegueix estabilitzar. Serà durant els pròxims trimestres quan es vegin aquestes millores o no. Tot i això, en l'actualitat, la pujada de l'IPC ha provocat que els diners estàtics al banc hagi perdut el seu valor.





Per poder prevenir la inflació i que els diners no perdi el seu valor, la solució que donen els experts és invertir. De fet, moltes persones estan començant a utilitzar fons d'inversió de baix risc perquè els seus diners no es quedi estàtic i poder tenir algun avantatge. Segons les dades aportades per Inverco, el 2021 s'han posat 18.000 milions d'euros en fons d'inversió.





Per tant, els diners estàtics durant l'últim ha perdut un 3,3% el seu valor a causa de la inflació de l'Índex de Preus del Consum. Per poder combatre-ho, els experts recomanen invertir en fons d'inversió perquè aquests diners mantingui el valor.