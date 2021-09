El Barça de bàsquet guanya al Joventut i jugarà la final de la Lliga Catalana

@EP





El Barcelona de bàsquet s'ha tornat a classificar per a la final de la Lliga Catalana després de vèncer el Joventut en un partit on va predominar la igualtat. La pretemporada continua avançant i el conjunt de Jasikevicius disputarà el seu últim partit abans de la Supercopa del cap de setmana de l'11 i 12 de setembre.





L'inici de partit va estar carregat de dubtes en la parcel·la ofensiva. 14-18 a favor del Joventut. Falta d'encert, moltes faltes i aturades que no van deixar mostrar ritme de partit. Es nota que els equips segueixen de pretemporada. A partir del segon quart, el Barça va començar a jugar millor i a tenir més encert. Això sí, el Joventut va aguantar l'estirada i va anar al descans per davant en el marcador (33-36).





No obstant això, el tercer quart va matar el partit. Un parcial favorable al Barcelona de 32-14 va acabar amb les aspiracions del Joventut de ficar-se a la final de la Lliga Catalana. Mirotic amb 9 punts i Davis amb 13 en aquest tercer quart va ser excessiu per a una penya que no va trobar solucions. Malgrat tot, el Joventut ho va intentar en l'últim partit i va acabar guanyant el parcial, però va ser insuficient per vèncer al Barcelona. El partit va finalitzar amb un marcador de 82-69.





Amb la victòria el Barcelona es classifica per a la final de la Lliga Catalana que disputarà contra el Baxi Manresa. El Manresa es va imposar en l'altra final al Morabanc Andorra. El partit es jugarà a les 21.30 hores de diumenge 5 de setembre.