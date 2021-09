Així és la nova mina d'or que han descobert a Galícia

Imatge de l'Balsar de Lugo | @EP





Els investigadors han descobert una nova mina d'or a Galícia, la més gran trobada fins ara. S'han trobat diversos pous en una mina que té més de mil anys i d'època romana. La mina, segons s'ha publicat, tindria entre 25 i 30 metres de profunditat.





Durant l'inici de l'estiu es van descobrir grans entrades que s'han batejat com una gran excavació a la superfície que no s'havia vist abans. Un cop van veure això, van decidir utilitzar una tecnologia de geofísica per poder mesurar exactament l'enorme profunditat que tenen la cova.





Això sí, la mina d'or descoberta a Galícia no és la més gran la península, ja que hi ha una a Portugal que té més de 80 metres de profunditat. Es troba en les mateixes condicions que les geològiques trobades en Tabagón.





L'or a l'Imperi Romà arribava procedent de Gallaecia i Lusitania. Un cop les mines van quedar abandonades, entra els segles I i III, es van arribar a extreure entre 190 i 2.000 tones d'or en les coves descobertes a Galícia. Segons ha explicat l'expert Pazos, són estimacions realitzades en d'acord amb mostres de vetes esgotades.





En els dos segles de marge, s'haurien arribat a extreure unes 1.340 tones d'or que al preu actual serien uns 67.000 milions d'euros. Una altra de les mines d'or romanes més emblemàtiques que hi ha a Espanya es troba a Lleó. Són les Las Médulas, que comparteix relació directa amb la trobada a Pontevedra, ja que aquesta última també formava part de la Gallaecia.





Una altra de les mines més impressionants que hi ha a Espanya es troben en Quiroga, a la província de Lugo. Una zona on Trajano va ser foradant la Muntanya perquè l'aigua pogués tenir un altre recorregut i així emportar-se l'or.