La gala "Catalunya Aixeca el teló" celebra la seva vintena edició

Demà dilluns a les nou del vespre se celebrarà al Gran Teatre del Liceu la gala "Catalunya Aixeca el teló" amb la qual ADETCA (Associació d'Empreses Productores de Teatre), els teatres públics de Barcelona i les Associacions d'actors i actrius de Catalunya inicien oficialment la nova temporada. Serà la vintena edició d'aquesta gala que ha tingut diferents formats, encara que en els últims anys s'ha aposentat en el nostre primer coliseu líric.





Exercirà com a presentadora una jove estudiant d'art dramàtic seleccionada entre els que es van presentar a una audició per a l'alumnat de diverses escoles d'arts escèniques de tot Catalunya. Amb ella col·laboraran destacades personalitats del sector, a més de Litus, el músic i home orquestra, que serà l'encarregat d'anar posant banda sonora a l'espectacle. Tot això sobre un guió de Ferran González i Alícia Serrat, aquesta última a càrrec així mateix de la direcció de la gala en què hi haurà humor, música i la presència de diferents disciplines artístiques amb el desig de recuperar la màgia de l'espectacle.





Aquesta celebració anual pretén contribuir a l'adequat reflex de tots els que intervenen en l'activitat teatral, és a dir, autors i creadors, intèrprets, equips de direcció i tècnics i, per descomptat, destacar el resultat de la feina de la feina desenvolupada per tots ells, els espectacles pròpiament dits, a més de subratllar un element essencial sense el qual tals esforços resultarien erms, com és el públic.





Paral·lelament la gala desitja contribuir a crear un espai de reflexió que serveixi per a destacar la dedicació al teatre dels professionals, la vulnerabilitat del sector, la contraposició entre trajectòries consolidades i emergents i la importància de teatre com a activitat cultural essencial en la nostra societat.





"Catalunya Aixeca el teló" es transmetrà en diferit per TV3 a les deu de la nit.