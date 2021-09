Xavier Novell, l'exbisbe de Solsona, renuncia al seu lloc en ajuntar-se amb una dona divorciada

@EP





Xavier Novell va presentar la seva dimissió com a bisbe de Solsona al Papa i aquest va acceptar ràpidament la dimissió del ja exbisbe. Novell es va convertir en el bisbe més jove d'Espanya i era un dels que tenia un major futur de país. No obstant això, l'arribada del Papa Francesc i algunes decisions polèmiques han fet que Novell acabi dimitint.





A més, Xavier Novell tampoc va rebre excessiu afecte una vegada va ser destituït. Tan sols Josep Rull i Jordi Turull li han dedicat paraules d'agraïment pel seguiment espiritual que ha fet amb ells des de la presó. De fet, Novell tenia prohibit expressar-se en públic o en privat sobre la qüestió catalana, ja que va ser una de les persones que va votar en el referèndum.





Algunes informacions indicaven que Novell havia estat destituït per les diferències polítiques amb el cardenal, però la realitat és que això és fals i l'arquebisbe de Barcelona ha posat a disposició de Novell tota l'ajuda psicològica, material i personal que necessita.





La decisió sembla que Xavier Novell la va prendre després d'un període de reflexió. La realitat és que des del seu entorn s'ha volgut mostrar a Novell com una persona una mica inestable i que el motiu pel qual abandona l'Església és simplement perquè s'ha cansat d'això. No obstant això, hi ha algunes informacions publicades per e-notícies que Xavier Novell s'ha enamorat d'una psicòloga de 30 anys i que per aquest motiu hauria renunciat al seu lloc.





Una altra de les hipòtesis que es manegen de l'adeu de Novell és que estigués realitzant teràpies per curar l'homosexualitat. Una font, que no vol que se la identifiqui, ha confirmat que el mateix Novell ha acollit a nois que estan en aquests processos si s'escau. A més, assegura que va oficiar la cerimònia d'un casament a Madrid. Aquestes noces era d'un jove que s'havia sotmès a aquests tractaments, però no comptava amb el suport ni el consentiment del rector i tampoc dels pares de la núvia.