Un estudi assegura que les rutines dels nens ajuden a reduir algunes malalties

@EP





Establir una rutina als nens ajuda a reduir el seu risc d'obesitat, diabetis i altres malalties, segons ha evidenciat un equip d'investigadors de la Universitat de Florida (Estats Units) en un estudi publicat a la revista 'Childhood Obesity'.





I és que, s'ha comprovat que els comportaments que afavoreixen l'obesitat i, per tant, l'aparició de les patologies associades a aquesta, disminueixen durant el curs escolar, en comparació amb el període de vacances.





Per això, per dur a terme l'estudi dels experts van analitzar als nens que vivien en zones rurals, ja que tenen un major risc de patir obesitat i perquè, a més, els seus comportaments no s'han estudiat tant com el dels menors que viuen en zones urbanes.





Els investigadors van utilitzar podòmetres de polsera per comparar l'activitat física i el somni dels nens en els dies escolars i en vacances, i, gràcies a l'ajuda dels pares, van obtenir informació sobre les activitats diàries, la dieta i el temps que passaven davant a una pantalla.





D'aquesta manera, els experts van comprovar que quan anaven a l'escola els menors realitzen una mitjana de 16 minuts més d'activitat física moderada o vigorosa que quan no tenien classe i, a aquest, passaven una hora i mitja menys al dia davant d'una pantalla.





Per això, i per tal d'evitar el sedentarisme, els investigadors han destacat la necessitat d'establir rutines quan els nens no hagin d'anar a l'escola. "El fet 'assistir a alguna cosa' sembla modelar els comportaments i fer-los més saludables", han conclòs.